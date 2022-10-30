救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，「自由縱隊」由中正紀念堂大忠門出發，沿仁愛路進入凱道會師示威抗議。（陳君瑋攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，「自由縱隊」示威民眾手持標語抗議。（陳君瑋攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，「自由縱隊」示威民眾手持標語抗議。（陳君瑋攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，向黨產會違法濫權處分救國團表達抗議，民眾自臺大醫院捷運站集結點集合後一同出發遊行至總統府前的凱達格蘭大道。（鄭任南攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，「自由縱隊」示威民眾手持標語抗議。（陳君瑋攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，參與民眾拿著標語揮著國旗及救國團旗幟抗議。（陳君瑋攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，向黨產會違法濫權處分救國團表達抗議，民眾自臺大醫院捷運站集結點集合後一同出發遊行至總統府前的凱達格蘭大道。（鄭任南攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，向黨產會違法濫權處分救國團表達抗議，熱情民眾不畏風雨走上街頭，抗議黨產會濫權。（鄭任南攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，向黨產會違法濫權處分救國團表達抗議，熱情民眾不畏風雨走上街頭，抗議黨產會濫權。（鄭任南攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，向黨產會違法濫權處分救國團表達抗議，熱情民眾不畏風雨走上街頭，抗議黨產會濫權。（鄭任南攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，向黨產會違法濫權處分救國團表達抗議，熱情民眾不畏風雨走上街頭，抗議黨產會濫權。（鄭任南攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，向黨產會違法濫權處分救國團表達抗議。（鄭任南攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，向黨產會違法濫權處分救國團表達抗議，熱情民眾不畏風雨走上街頭，抗議黨產會濫權。（鄭任南攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，三個縱隊在景福門會合後，工作人員拉著巨幅的救國團旗幟及國旗，引領著隊伍進入凱道的會場。（劉宗龍攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，參與民眾揮著國旗及救國團旗幟，隊伍浩浩蕩蕩地進入凱道會場。（劉宗龍攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，參與民眾揮著國旗及救國團的小旗幟，高喊「要公義」、「要自由」、「要和平」、「要救國」口號，力挺救國團。（劉宗龍攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，參與民眾拿著標語揮著國旗及救國團旗幟抗議。（陳君瑋攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，向黨產會違法濫權處分救國團表達抗議，眾多民眾聚集總統府前的凱道，同聲譴責執政黨濫權。（鄭任南攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，前總統馬英九（中）偕同前副總統吳敦義（中左）出席，同聲譴責執政黨濫權。（鄭任南攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，前總統馬英九（右）與前副總統吳敦義（左）出席活動，力挺救國團。（劉宗龍攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，前副總統呂秀蓮（右）出席致詞，聲援救國團。（劉宗龍攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，救國團主任葛永光表示，藉由遊行活動，救國團要對黨產會表達嚴正抗議。（劉宗龍攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）也出席上台致詞聲援救國團，同時譴責黨產會。（鄭任南攝）

救國團30日在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，示威群眾兵分三路繞行台北市區後進入凱道會師，要求公義，指控政府官逼民反。（陳君瑋攝）

救國團資產與土地被黨產會認定將全歸國有，將被沒收充公，大批員工無法接受，更擔憂工作權益不保，生計面臨危機。救國團30日舉辦凱道大遊行，遊行將以理性、和平與感性的方式進行，並以「公義、自由、和平、救國」為四大主要訴求，三大遊行隊伍「公義縱隊」、「自由縱隊」、「和平縱隊」分別在中正紀念堂大孝門、大忠門及捷運台大醫院站出口集結後出發，並於景福門會合成「救國縱隊」，在巨幅救國團旗幟及國旗的引領下，隊伍浩浩蕩蕩步入凱道會師，初步估計現場至少有1萬多人到場響應。整場活動雖然一直下著雨，依舊不澆熄參與遊行民眾的熱情，大家穿著雨衣、揮著救國團及國旗等小旗幟，沿途賣力喊著「要公義」、「要自由」、「要和平」、「要救國」等口號，力挺聲援救國團，痛批政府「官逼民反」。前總統馬英九、前副總統吳敦義、呂秀蓮、婦聯會主委雷倩、國民黨台北市長蔣萬安等人也會到場聲援。

救國團主任葛永光致詞表示，明天是救國團70年的團慶，這是第一次走上街頭慶祝團慶，大家都不想這樣做，但我們不得不然，因為官逼民反，黨產會以莫須有罪名，說救國團是國民黨附隨組織，但救國團是行政院成立、隸屬國防部，連法院都認定救國團成立時是政府組織，怎會是政黨附屬組織？這是欲加之罪，何患無辭。葛永光並帶領著參與民眾依序比出「要公義」、「要自由」、「要和平」、「要救國」的遊行手勢，呼籲政府要重視、傾聽民意，不能再任由惡鬥分裂台灣。