救國團資產與土地被黨產會認定將全歸國有，將被沒收充公，大批員工無法接受，更擔憂工作權益不保，生計面臨危機。救國團30日舉辦凱道大遊行，遊行將以理性、和平與感性的方式進行，並以「公義、自由、和平、救國」為四大主要訴求，三大遊行隊伍「公義縱隊」、「自由縱隊」、「和平縱隊」分別在中正紀念堂大孝門、大忠門及捷運台大醫院站出口集結後出發，並於景福門會合成「救國縱隊」，在巨幅救國團旗幟及國旗的引領下，隊伍浩浩蕩蕩步入凱道會師，初步估計現場至少有1萬多人到場響應。整場活動雖然一直下著雨，依舊不澆熄參與遊行民眾的熱情，大家穿著雨衣、揮著救國團及國旗等小旗幟，沿途賣力喊著「要公義」、「要自由」、「要和平」、「要救國」等口號，力挺聲援救國團，痛批政府「官逼民反」。前總統馬英九、前副總統吳敦義、呂秀蓮、婦聯會主委雷倩、國民黨台北市長蔣萬安等人也會到場聲援。
救國團主任葛永光致詞表示，明天是救國團70年的團慶，這是第一次走上街頭慶祝團慶，大家都不想這樣做，但我們不得不然，因為官逼民反，黨產會以莫須有罪名，說救國團是國民黨附隨組織，但救國團是行政院成立、隸屬國防部，連法院都認定救國團成立時是政府組織，怎會是政黨附屬組織？這是欲加之罪，何患無辭。葛永光並帶領著參與民眾依序比出「要公義」、「要自由」、「要和平」、「要救國」的遊行手勢，呼籲政府要重視、傾聽民意，不能再任由惡鬥分裂台灣。
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