持修演唱後感性發言，呼籲多珍惜身邊的人。（高雄流行音樂中心提供／袁庭堯高雄傳真）

珊瑚舞台化身水族箱。（高雄流行音樂中心提供／袁庭堯高雄傳真）

光良魅力四射，粉絲頻喊安可。（高雄流行音樂中心提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄流行音樂中心慶祝一周年，睽違四年的Takao Rock「打狗祭」強勢回歸，突破音樂祭屬於年輕人的印象。29日開演好評如潮，兩天活動藝人連番上陣，狂出新歌、彩蛋，讓樂迷回味、尖叫不已，30日晚間畫下完美句點。

本屆打狗祭號稱一張票券、一次就能欣賞到眾多罕見且強大的卡司。一大早就有樂迷在海音館外面排隊，等待進場欣賞持修的演出。持修演唱多首經典好歌「根本不是我對手」、「正想著你呢」、「我還在你的夢裡嗎」，最後更感性鼓勵現場樂迷多多觀察及珍惜身邊美好的人事物。

光良接連帶來經典作品「掌心」、「童話」、「反方向」、「想你了」，更加碼演唱為梁靜茹作曲的「勇氣」，最後還應觀眾熱情尖叫，加碼彩蛋「第一次」。

彭佳慧帶來尚未發行的「玫瑰花香」在海音舞台首次開唱，在獻唱「大齡女子」、「我要把你嚇死喔」、「舊夢」經典好歌後，更以「相見恨晚」做為安可曲，令底下樂迷感動不已。

金曲歌后以莉高露Ilid Kaolo最後一首歌華麗大變身，穿戴上一身嘉年華羽毛裝，熱唱感染力十足的森巴歌曲，聽眾們伴著夕陽跟著嘹亮的嗓音舞動身體。金曲獎得主陳建年、吳昊恩、南王姐妹花接力獻上美好歌喉，。

理想混蛋也帶來新歌「Easy peasy」首次開唱，硬派卻貼近人心的曲風吸引大批樂迷，現場氣氛熱烈，樂迷甚至圍繞成圈圈跑動，震撼全場。

入夜後，本土樂團「拍謝少年」登台，撼動海風舞台，樂迷陷入瘋狂。自由參觀的珊瑚舞台卡司也堅強，新生代藝人OHAN祭出貼紙做為贈品，王水源帶來新歌「無所謂」，小魏魏嘉瑩也帶來新作「我很好」，療癒系雙人創作組合南西肯恩與法蘭的仙氣呢喃，慵懶歌聲搭配港景，讓樂迷們享受浪漫的夜晚。

高雄在地樂團今天也火力全開，孩子王、影子計劃、淺堤分別為大庫舞台、海風舞台及海音館拉開序幕，再再讓樂迷深深感受到高雄音樂人多元的創作實力。