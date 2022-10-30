國民黨高雄市議員候選人白喬茵28日度過她的35歲生日，即使是生日天，候選人該跑的行程還是不能少，當天下午她站在自由和新莊仔路口向群眾揮手，準備收工時，轉頭卻看到女兒們拿氣球出現幫她慶生，想起「媽媽你什麼時候可以陪我玩？」這句話，讓她當場在街頭爆哭。但她也堅定表示，正是因為努力了這麼久、她們等了這麼久，所以最後一哩路更要堅持到底，「她們一定都會覺得勇往直前的媽媽很自信、很美麗！」

「補一下照片。」白喬茵在臉書發文PO出她的站街行程照片說，即使是生日天，該跑的行程還是不能少，下午站在自由和新莊仔路口向群眾揮手，準備收工時，轉頭看到女兒們拿氣球出現，讓她整個在街頭爆哭。她還笑虧，當天路過新莊仔和自由路口的朋友，是否一堆黑人問號？

白喬茵表示，最近天沒亮就出門、女兒睡了她才到家，明明在同一個房子裡面，卻連續好幾天見不到面。

「媽媽你什麼時候可以陪我玩？」白喬茵聽到這句話，心中有虧欠，也正是因為努力了這麼久、她們等了這麼久，所以最後一哩路更要堅持到底！謝謝女兒的貼心懂事也默默地支撐她。她喊話：等媽媽衝刺完最後一個月的選戰，會繼續陪你們玩躲貓貓。我知道，她們一定都會覺得勇往直前的媽媽很自信、很美麗！