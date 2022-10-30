企排18年第3周賽事，連兩天的極速超跑馬力全開，30日交戰新北中纖，最後以26比24、22比25、28比26、26比24打破新北中纖本季不敗之身，極速超跑也拿開季2連勝。

新北中纖在第一局先發制人，打出一波4比0攻勢，極速超跑扛住壓力，蔡幼群捨身奮戰，帶領球隊追平比分，在對手取得局末點的情況下，完美逆襲，驚險拿下第一局。第二局新北中纖劉美菁上演連續背飛秀，加上Sara的大砲強攻，也讓新北中纖搶下第二局勝利，雙方扳成平手。

第三局兩隊比分多次互咬，兩邊砲火未停歇，極速超跑的Carla與Aleoscar手感火燙，多次的重砲攻擊緊逼新北中纖防網，新北中纖將謝靖瑩換上場，搭配場上的林其蓉，組成雙舉球陣容，攻擊端則交給隊長邱雅慧、劉美菁顧大局，新北中纖逆轉劣勢搶先取得局末點，勝券在握的新北中纖，在最後緊要關頭，抵擋不住極速超跑Aleoscar的猛攻。

第四局極速超跑與新北中纖上演精彩的拉鋸戰，多波你來我往的攻防戰，全場觀眾呼聲不斷，極速超跑的Carla再加重砲火，對方把球接噴投向二樓觀眾席懷抱！戰火持續激烈延燒，最終極速超跑率先搶下賽末點，拿下開季2連勝。