蘇一峰在臉書發文分享，說大量的人擠在一起，被擠的人因為擁擠壓迫而無法正常呼吸。（摘自蘇一峰粉絲專頁）

南韓首爾市梨泰院29日在舉辦萬聖節派對時，不幸發生大規模踩踏意外事件，造成超過151人死亡。在151名死者中，女性有97名，男性則為54名，女性比例遠大於男性。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，可能與女性的「呼吸方式」有關。

蘇一峰在臉書發文分享，說大量的人擠在一起，被擠的人因為擁擠壓迫而無法正常呼吸，「短時間還不會有問題，時間一久變成缺氧昏迷變藍倒下，用力被壓擠狀況下也可以造成身體血流不順，循環障礙加速昏迷」。

他表示，肺部沒有辦法主動去膨脹呼吸，所以靠的是空間變大而被動去呼吸！平常我們要吸氣的時候，肋骨相關的肌肉會收縮讓肋骨往前往上提高，也就是所謂的胸式呼吸；此外我們的橫膈膜也會往下壓，此時腹部會頂出來，也就是腹式呼吸。

蘇一峰分析，「正常人有人依賴胸式呼吸，過去研究女性依賴胸式呼吸比較多，許多練武與運動員則努力鍛鍊了腹式呼吸」。人被壓迫的時候，胸式呼吸則幾乎無法運行，只能依靠腹式呼吸，當然壓迫得很嚴重時連腹式呼吸也無法進行，此時就慢慢缺氧狀態變成窒息而死亡了。