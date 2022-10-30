陷入背水一戰的味全龍今天回到天母主場成功續命，靠著雙洋投鋼龍、霸曼聯手壓制對方打線，以4比2擊敗中信兄弟，系列賽追成1勝2敗，明天中職季後挑戰賽第3戰將移師洲際，龍隊推出王維中先發，兄弟則由泰樂應戰。

系列賽首戰龍隊打線受到德保拉壓制，今天面對吳哲源首局就有所回應，2出局後李凱威二壘安打開啟攻勢，林智勝不死三振則成為比賽勝負關鍵，讓龍隊延續攻勢、單局攻下3分。

總教練葉君璋認為，今天龍隊球員相較於首戰更融入季後賽氛圍，表現起來也比較不緊張，加上兩位洋投表現亮眼，讓比賽得以延續下去。

雙方總教練賽後也都指出林智勝的這次不死三振是比賽中最重要的關鍵，葉總說：「季後賽如果有個play不好，就會給對手很大機會。」

兄弟總教練林威助則透露，主要是吳哲源與捕手福來喜在配球上出現失誤，「阿福那球配直球，結果哲源投了不是配球的球，雙方認知有點落差，這對比賽影響很大，沒有那個不死三振就不會有那3分。」

兄弟雖然無法在天母取得晉級「台灣大賽」門票，但仍握有2勝1敗的「聽牌」優勢，明天預計推出泰樂先發，助總說：「比賽有輸有贏，短期比賽失誤比較少的球隊贏球機率就比較高，會再提醒選手專注當下。」

葉總也解釋明天推出王維中先發的原因，「本來如果霸曼今天投一局的話明天還可以先發，但因為今天超過一局了，所以明天就是王維中。」他也提到，季後賽每個play都很關鍵，會持續提醒選手把平常練習的表現出來就好，讓結果自然呈現。