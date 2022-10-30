日本55歲「活化石級」足球明星三浦知良，本賽季轉戰到J4聯賽（日本第4級別聯賽）球隊鈴鹿得分手，今日他代表球隊替補出賽並負責執行12碼，成功收獲本賽季首顆進球，更是以「高齡」55歲又246天的年紀，刷新了日本聯賽最老球員進球紀錄。

三浦知良在1999年結束旅歐生涯後，回到日本國內陸續轉戰京都不死鳥、神戶勝利船，2005年加盟橫濱FC後便效力至今，即使已經過了身體巔峰期好幾年了，55歲的三浦知良仍不言退，甚至曾誇下海口要踢到60歲才肯罷休。

本賽季三浦知良以租借方式來到J4球隊鈴鹿得分手，來到新環境仍是以替補身分出賽，今日對上枚方愛戀的比賽，三浦知良在第84分鐘登場，隨後鈴鹿得分手獲得了1次12碼機會，決定由三浦知良來主罰，他也沒有辜負隊友期望將球打進，幫助鈴鹿得分手以3比0領先枚方愛戀。

這顆進球也是三浦知良自2017年代表橫濱FC後，首次在日本職業聯賽進球，同時也以55歲又246天的年齡，打破了2013年FC琉球中場永井秀樹的42歲又50天最老進球紀錄。