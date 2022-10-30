巴西總統大選進入第2輪，民意顯示左翼領導人，也是前巴西總統的魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)，只比極右翼的現任總統波索納羅(Jair Bolsonaro)略高4%，這顯示最近兩候選人的民意差距急劇縮小，只有完成開票才知道結果

CNN報導，魯拉和波索納羅在10月2日的第一輪投票中，均未獲得超過50%的選票，選舉進入第2輪，也就周日的決選。投票將在巴西首都巴西利亞持續到下午5點，在電子投票系統在投票結束後約兩小時後，就可確認結果。

在首輪投票中，魯拉佔得優勢，獲得超過600萬張選票，比波索納羅多出5個百分點。然而，波索納羅在聖保羅、里約熱內盧等重要的東南部州保持領先，這些地方也是第二輪投票當中，投票率較高的。

巴西投票資格是18歲~70歲，總數超過 1.56 億人，投票日選在星期日，候選人之一的魯拉，在聖保羅都會區的一所公立學校投下他自己的一票；而尋求連任的波索納羅，則在里約熱內盧投票。

目前的政治氣氛相當的兩極分化，這場大選可稱為極右與左派的對決，主要的議題是經濟困境，巴西面臨高通膨、經濟增長率受限，貧富差距擴大。在這種情況下，通常左派會比較獲得認同；星期六進行的一項民意調查發現，52%的巴西人會投票給盧拉，但是波索納羅也有48%的支持度，差距非常的小。

魯拉曾在2003~2011擔任了兩屆總統，他主要訴求社會服利，建立起龐大的社會福利計劃，並使數百萬人擺脫了貧困，在鄉下地方相當受歡迎，在卸任時仍有90%的民意支持率。

然而就在卸任後，就被司法與調查單位指控腐敗，他在任內與數百名鄰國高級政客，和財團商人有所勾結，並在2017年因腐敗和洗錢被起訴；然而在2021年法院判他無罪，他也因此可以再次出馬競選總統。

波索納羅在2018年當選，以政治局外人和反腐敗的口號競選，他的言論常常有爭議與煽動性，因此外號「熱帶川普」。他主張大力開發雨林以增加經濟，這獲得不少支持，但也遭到環保主張者的抨擊。

疫情對他的聲望打擊很大，巴西是新冠疫情最嚴重的國家，而波索納羅顯然過度忽視，他形容為「稍有不同的小流感」，然而巴西有超過68萬人死於疫情。