味全龍洋投鋼龍在背水一戰繳出6.1局僅失1分好投，率隊以4比2擊敗中信兄弟，在季後挑戰賽追成1勝2敗，順利將戰線延長到洲際分勝負。獲選單場MVP的鋼龍感謝隊友守備、打擊都給予支援，「運氣也站在我們這邊。」

鋼龍在8月31日天母登板時也遇到颱風攪局，比賽四度暫停，今天同樣受到鋒面及颱風影響，「但這次天氣比上次好很多，賽前我也有預期到會是這樣的天氣，第四局的影響心理層面多於技術。」也因此他主動告知主審在那樣的雨勢下還可以投。

今晚隊友在守備上美技連發，先是有林智勝接到陳子豪打到一壘壘包的反彈球，最後張政禹撲下最後一球，都讓鋼龍大讚隊友守備，「尤其是張政禹最後滾地球的Nice Play，讓比賽告一段落，如果沒有守起來，後續不知道會怎麼樣，要對他脫帽致敬，在我心中可說是年度最佳美技。」

在背水一戰中登板，鋼龍坦言，雖然總說要平常心，但這不容易辦到，自己賽前還是會害怕、有生澀感，只能盡量想辦法把它當作例行賽投球，比賽中還要找人開玩笑讓自己保持平常心。

今天只用84球，鋼龍坦言當然會想要爭取續投，想跟昨天的德保拉一樣完投9局、壓制對手，但7局上自己投出那個保送後身體也有些疲累，「謝謝教練團幫忙做了聰明的決定。」