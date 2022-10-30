韓國首爾梨泰院昨(29日)發生推擠事故造成151人不幸喪生，民進黨台北市長候選人陳時中今(30)日要求台北大巨蛋應重視交通維護重要性。國民黨台北市議員王鴻薇指出，民進黨新北市長候選人林佳龍任交通部長時太魯閣列車出軌，造成49死213人輕重傷，陳時中身為衛福部長落跑選台北市，時至今日疫情死亡人數已經12772人，民進黨推出這種候選人，還敢跟別人比什麼公安控管？拿韓國悲劇消費只會讓人不恥跟更加厭惡。

「還想蹭梨泰院？陳時中自曝其短萬冤魂！」王鴻薇今(30日)在臉書發文批，韓國首爾梨泰院昨晚因萬聖節活動發生大規模踩踏事件，造成至少151人死亡、82人受傷，沒想到陳時中團隊，為救選情消費災難，選舉總幹事吳思瑤拿大巨蛋類比，恐嚇民眾催票。

王鴻薇提到，就事論事，柯文哲過去五大弊案到五大案，要說卡蛋，自己跟他交手不在話下，也不少次質疑柯文哲任內無法完成大巨蛋，但民進黨為了選情，把台北市民記憶錯置，尤其陳時中、吳思瑤大巨蛋有什麼問題就直接說出來，證據資料公佈，身為台北市議員一定監督到底，只會放消息擦邊球，算什麼關心市政？

「尤其講到公安管理，民進黨自己推出的候選人能看嗎？」王鴻薇指出，新北市推出林佳龍，他擔任交通部長時太魯閣列車出軌，49死213人輕重傷，他也黯然下台。而陳時中身為衛福部長，落跑選台北市，還說自己防疫工作完成，但從疫苗爭議、高端出包，他到底完成什麼任務了？時至今日，疫情死亡人數已經12772人，陳水扁還曾發文說陳時中踩著萬人屍體前進。

王鴻薇痛批，民進黨推出這種候選人，還敢跟別人比什麼公安控管？不要出來笑掉人家大牙了，先面對這些往生者及他們的家屬吧！民進黨要出來自曝其短，拿韓國悲劇消費，只會讓人不恥跟更加厭惡。