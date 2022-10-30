距離年底九合一選舉剩不到1個月，民進黨今晚釋出11月5日預計在凱道聯合造勢的宣傳影片，呼籲民眾當天到凱道支持民進黨提名的縣市長候選人，克服台灣未來的挑戰，帶領台灣繼續向前，留給下一代一個更好的台灣。

影片中重現當年蔡英文拚總統選舉，在凱道聲嘶力竭呼籲「再支持蔡英文一次好不好」、「再支持民進黨一次好不好」等畫面，搭配民進黨新北市長候選人林佳龍，以及台北市長候選人陳時中拜託選民選出新市長的呼籲。

民進黨表示，從2016、2020總統大選到2021四大公投，台灣每個關鍵時刻，我們都曾聚集在凱達格蘭大道，一起守護民主、自由、進步的價值。年底1126的選舉，不只是地方選舉，更是關乎台灣發展的另一個關鍵時刻。「大家的支持，是肯定我們的執政路線，決定世界怎麼看台灣」。

民進黨表示，11月5日，蔡英文總統想要再次邀請大家，跟台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍，到凱道支持民進黨提名的縣市長候選人，克服台灣未來的挑戰，帶領台灣繼續向前，留給下一代一個更好的台灣「1105為台灣鼓舞，我們凱道見！」