新北市議員彭佳芸今(30)日在新北市三重區六張公園舉辦親子樂園列車，現場除了有小丑氣球秀、蜘蛛人表演、泡泡同歡，更與新北市獸醫師公會、寵物食品及用品商業同業公會合作推出寵物健檢活動，彭佳芸也帶著3個小朋友全家出動，除了在現場與所有家長分享自己的婦幼經驗外，也公布未來的婦幼政見。

彭佳芸表示，我國自家庭教育法通過後雖然推動家庭教育開始有了法源依據，但各縣市家庭教育中心不僅預算少、人員編制更少，且「在學校推動家庭教育」流於形式，不僅要求新北市政府辦理家庭教育等親子活動應以社區為主要空間，自己也在前年舉辦過2場社區親子體適能及早療篩檢活動，後來因為疫情暫緩辦理，十分可惜。

她說，如今終於等到疫情暫歇，因此一口氣安排8場親子巡迴列車系列活動，前面幾場反應非常熱烈，這次還特別加碼結合寵物活動，讓所有「家人」都可以一起來參與，這次也特別感謝新北市獸醫師公會與寵物食品及用品商業同業公會一起共襄盛舉。

彭佳芸說，經過4年的努力成功推動新北市公托監視器納入社會局監管系統、成功爭取全台灣最大的波堤公園-熊猴森樂園、弱勢家庭到宅坐月子服務、弱勢家庭公費輪狀病毒疫苗、跟騷法納入性平教材、婦女受暴庇護所容量、制定學童提神飲料使用指引、產後憂鬱擴大追蹤、男性單親家庭加強協助、公幼再增百班、2歲專班加碼等等，成果雖豐富但是許多仍受到新北市政府預算或者僅為試辦計畫，仍有些可惜。

針對推出的婦幼政見，彭佳芸指出，未來4年不僅要繼續努力擴大各婦幼保護與權益適用對象外，更重要的是要落實社區婦幼保護觀念，爭取補助社區公共空間改造為親子據點、持續推動共融性遊具但也要避免特色由具罐頭化、強化社區保母系統、推動玩具租借系統等等，讓親子關係營造成為三蘆人的日常。