年底台北市長選戰，剩下不到1個月，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中及無黨籍黃珊珊三強競逐。日本學者小笠原欣幸預測，陳時中在三腳督中吊車尾。國民黨台北市議員游淑慧表示，陳時中無法讓人感動，他就是要「抗中保台」，靠著意識型態凝聚基本盤。媒體人吳子嘉認為，他如果現在還在「開發選票」，那選情就掛了。

游淑慧30日在《董事長開講》網路直播節目中表示，小笠原欣幸預測台北市長選戰蔣萬安第一，黃珊珊目前是第二，陳時中已經OUT。黃珊珊30日的造勢活動在松智路，到現場去看的人確實有些感動，她和黃珊珊同為港湖選區、同為女性，雨下得很大，黃珊珊上台時眼睛張不開，一直在眨眼，在現場看當然會有些感動。蔣萬安的競選總部同樣也在大雨中成立。

游淑慧接著指出，現在唯一無法令人感動的就是陳時中，他只靠意識型態，就是要「抗中保台」，然後綠的基本盤就來了。陳時中沒有讓人感動的事，例如願景、人格特質，就是靠自己深綠的票。選到最後依靠這種來凝聚基本盤，當然有用，但他的範圍卻伸展不出去，因為沒有感動力的擴散。

吳子嘉表示，選舉最後一段時間，大家都要去催票，如果現在還在開發選票，那就掛了。他認為，陳時中現在低於基本盤，已經沒有任何機會了。