為搶攻通勤、外送或長途旅遊的摩托車跑旅胎市場需求，正新（2105）副總廖正耀表示，公司發表Approach全新世代輪胎技術，並推出瑪吉斯（Maxxis）MA-CT1摩托車跑旅胎，吸引三大機車廠的光陽、三陽、山葉，及電動機車大廠Gogoro等多家公司高層主管前來捧場，該機車胎明年可望成為公司營運新動能。

廖正耀說，此次發表MA-CT1摩托車跑旅胎，將成為瑪吉斯第一款擁有Maxxis Approach商標認證的產品，未來瑪吉斯也會將該商標，使用在更多通過瑪吉斯驗證的新產品。

另正新Maxxis MA-SC機車胎，也榮獲寶馬（BMW）CE 04電動機車新車配套輪胎。正新今年第二季機車胎營收占比21.6％，高於今年第一季19.9％，凸顯公司機車胎營運占比，已微幅季增。

正新旗下泰國、台灣及越南廠明年營運，均以利用現有產能，發揮極限為主，但旗下印尼機車胎廠明年還會持續增產。

正新自結9月合併營收88.75億元，年增13.03％，在新產品亮相及產能擴大效益發酵後，公司第四季業績可望增長。

廖正耀強調，上述Maxxis Approach商標視覺，是由三個顏色組合而成，橘色代表「高里程」，凸顯更耐磨的輪胎，幫每位騎士省荷包；綠色代表「高節能」，強調更好的能源效率，也符合節能減碳的承諾；藍色代表「優濕抓」，展現優越濕地抓地力，凸顯消費者安全，不容妥協。

廖正耀在Maxxis MA-CT1摩托車跑旅胎發表會中，特別強調Maxxis輪胎為全球機車胎領導品牌，將秉持「100％品質、100％服務、100％信賴」的企業文化信念，加以推廣。長久以來，Maxxis輪胎廣受市場好評，除各國際大廠新車指定配套外，更是台灣機車胎市場第一品牌。

正新去年10月也在同一個場地，發表新一代國產運動胎Maxxis MA-XR1，一年後的今天，又發表Maxxis全新城市專用胎MA-CT1摩托車跑旅胎，算是屬於一個全新運動跑旅的輪胎，可滿足消費者通勤、外送或是長途旅遊的機車胎市場需求。

Maxxis Approach代表Maxxis藉由傾聽消費者聲音，開發符合顧客需求的產品，高里程、高節能及優濕抓，三者合而為一（One Maxxis）的瑪吉斯輪胎，藉以滿足消費者對性能的所有要求，這也是Maxxis Approach的核心所在。