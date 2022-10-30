塞港緩解加上通膨侵擾，壓抑貨櫃航運需求，花旗環球證券直指，運價明年恐加速跌回疫情前水準，繼降評長榮（2603）後，最新下修股價預期至市場最低，並重拳將陽明（2609）投資評等由「買進」砍至「賣出」。

花旗環球證券6月時便已雙重降評長榮，投資評等亦由「買進」砍至「賣出」，當時寫下外資圈看長榮新低目標價紀錄；後長榮減資，股價預期現由175元調整為117元，仍是外資圈最低，隱含雙位數幅度下檔空間。花旗環球對陽明股價預期則是由116元，腰斬至59元。國際資金28日賣超陽明逾1.1萬張，賣超長榮6,874張。

關鍵的美東與美西線貨櫃航運需求自第二季起已經轉負，花旗環球證券預期明年需求將會衰退10％，至2024年才會反彈5％；反觀運力供應因塞港狀況緩解，有效供應量明年將年增13％。上述供需變化對應至中國出口集裝箱運價指數（CCFI），花旗環球對2023～2024年的預期從2,390～1,673大砍至857，意味將加速跌回疫情前航運產業損益兩平時環境。

基於下修對運費預期，花旗環球認為，長榮、陽明與中遠海控明年的股東權益報酬率（ROE），將從略早的平均38％高水準，降至損益兩平線。

從評價面切入，花旗環球基本面研究所涵蓋的航運股，股價目前大都處在0.6倍～0.7倍股價淨值比位階，儘管離金融海嘯時期的低點不遠，但考慮到運價走低時間可能延長，運費下滑衝擊使航商明年恐要「燒錢（cash burn）」應對，研判股價仍有下跌空間。