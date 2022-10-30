林佳龍因為確診隔離，他透過視訊與現場民眾互動。

副總統賴清德今日冒著風雨8度到新北市為民進黨新北市長候選人林佳龍站台，賴細數林佳龍在交通、產業、安全的政策，也積極與現場面民眾互動，原本表定12分鐘致詞時間，講了31分鐘欲罷不能，是林佳龍致詞時間快3倍，他最後還對鄉親說「你們都沒離開耶」，引發台下民眾大笑。

林佳龍競選辦公室與板橋區新北市議員參選人，今晚上在板橋溪北公園舉辦音樂會與造勢，現場風雨時有時無，台下觀眾仍然相當熱情。

林佳龍因確診隔離，他透過視訊表示，板橋作為新北市府的所在地，跟升格前的板橋沒有太大差別，如何將舊都心翻轉，要透過都更、都市計畫著手。

林佳龍說，他有在台中開發水湳經貿園區的經驗，將水湳升級智慧城市，他認為板橋浮洲地區是最有可能超車的地區，可塑性很大，他要引進創新產業與青年創業，讓全台年輕人可以在板橋群聚，有收入就能消費帶動城市經濟，他希望新北不要成為大家晚上回家睡覺的城市，而是要翻新成宜居城市， 人才會帶來錢財。

林佳龍也說，他要把新板地區跟周邊城鄉差距拉近，透過交通的中運量溪北捷運，串連新莊泰山三重板橋到土城，還能連結結六條進出台北市捷運，而不該只是現在新北市府規畫的五泰輕軌。

賴清德則說，板橋光是人口數，就贏過全台八個縣市，板橋若好，新北就會好，新北若好，板橋一定會更好，但他認為，現在板橋光一年人口就流失5000人， 要讓林佳龍當選，解決板橋的問題，新北就能大翻新。

賴清德更說，林佳龍很勇敢，蔡總統邀請他來選新北市長，能夠到新北選，在民進黨都是重量級人物，林勇敢承擔，而且他的規畫藍圖，連他身為新北子弟都非常感動。

不過賴清德也話鋒一轉指出，他今天是來第8遍了，希望台下鄉親給他「誇獎」一下，也讓台下鄉親笑得合不攏嘴。

賴清德說，林佳龍希望重新定位新北市，不要跟在台北屁股後面，新北應該要有志氣當台灣領頭羊，400萬人團結在一起，能為台灣做出很多事。

賴清德也舉韓國梨泰院事件，很多孩子開開心心去參加萬聖節活動，結果不知道什麼原因，有150多人被踩死， 大家都應該表示哀傷哀悼，但要從中學習，避免類似事件再次發生。

賴清德說，新北也發生過八仙塵爆，任何大型活動每個縣市都要注意安全，他意有所指說，根據遠見雜誌評鑑，新北在交通、消防與治安都排名靠後， 坦白說看到這樣成績，又看到韓國這些事情，民眾會不會憂心？

賴清德原本表定12分鐘致詞時間，講了31分鐘才結束，比林佳龍的12分鐘多出快3倍，他最後還自嘲對台下鄉親說「你們都沒有離開」，引發大笑。