許多人都認為家庭圓滿相當重要，常常為此強迫自己忍受某些不愉快。一位人夫表示，老婆和他結婚1個月後就偷吃小王，雖然他為了小孩決定原諒，老婆卻又先後給他戴了3次綠帽，每次還會離家出走、完全不顧慮孩子，讓他終於忍不住決定提告。許多網友建議原PO最好趕快幫孩子辦理遺棄，以免不顧孩子的老婆未來又要求孩子扶養。

育有一對兒女的原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他和老婆認識後先有後婚，沒想到老婆婚後1個月就為了出軌離家出走，期間完全不在乎他和小孩，直到他們表示要提出告訴，老婆才願意回家一起生活，而原PO一家人也為了小孩子需要母親而選擇原諒。

不料老婆並未就此放手，而是食髓知味的陸續出軌長達3次，每次還都選擇離家出走、完全不在乎孩子的狀況，被戴了4次綠帽的原PO這次終於決定提告，不讓老婆繼續踐踏他的好心。

對此，許多網友紛紛回應，「背叛永遠只有零次跟無數次」、「出軌就算了，不關心自己生的小孩真的很扯」、「這種的不放生離婚，難道你打算開綠帽子大賣場嗎？」、「這是綠到出汁的概念嗎？」、「記得幫你孩子辦理好遺棄，免得老婆老了又回來找孩子扶養」。