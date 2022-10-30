南韓梨泰院昨(29)晚間的萬聖節活動爆發嚴重踩踏意外，目前死亡人數還在持續攀升至154死(56男、98女)，包含26名外國籍人士，仍有4024人失蹤，詳細原因有待釐清。然而，越來越多人將矛頭指向尹錫悅政府，稱在野黨才是間接殺手。

根據韓國最大報《文化日報》報導，就有許多專業人士推測，很難將骨牌式的踩踏意外定調為民事災害予以處罰，梨泰院慘案還涉及於狹窄的地理條件，包括區域內政府、警察是否應變能力不佳，事前未能預防事故，導致警消到場也無能為力。

遠在倫敦工作的韓籍律師金仁秀30日在臉書發文痛批，「梨泰院的萬聖節悲劇，分明是尹錫悅政府和首爾市長吳世勳的大屠殺」，強調關鍵為警力缺口，全因尹錫悅將總統府搬至新址後，每天龍山警局都要出動700名警力保護他的安全，昨晚卻只配給了200人；而不得不在清原增派警察的市長吳世勳人卻在國外出差。