楊皓如日前才跟女星劉雨柔正式撕破臉，雙姝在網路發文開戰，一度引起熱議；今（30日）楊皓如硬起來槓酸民，貼出不堪入目的污辱性字眼，並曬報案單回嗆：「我會告就是你絕對輸。」

楊皓如30日在社群平台上傳某酸民的留言截圖，可以看到她被罵「賤貨」、「醜雞巴！X」、「你家死人」等不雅言詞，氣得楊皓如向警方報案，事後曬出案件證明單，隔空喊話：「通知一下網路酸民，我不是逆來順受那一掛。表達意見可以，太過分就等著被告。想留言罵我請三思。我會告就是你絕對輸。已於警局報案提告，接下來交給刑事偵查隊。」

很多網友都支持楊皓如的決定，紛紛留言：「真的要讓鍵盤俠付出代價」、「告就對了」、「給酸民一點教訓」、「贊成，有些人對言論自由無限上綱，被告就開始一堆理由…」，其中一名網友期待酸民的下場，楊皓如回覆：「有時候做些什麼，雖然不一定能逞罰別人，但至少要保護自己」，而另名網友稱讚楊皓如的簽名很好看，對此楊皓如開玩笑：「我覺得另外一個副本簽得更好看，不曉得要不要去跟警察換一下。」

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