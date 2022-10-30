俄羅斯29日宣布暫停參與由聯合國（UN）斡旋而來的黑海穀物出口協議，理由是烏克蘭以大量無人機攻擊其在克里米亞的黑海艦隊。外界擔心全球糧食危機惡化。

俄國防部指烏國29日發動16架無人機，攻擊黑海艦隊所在的克里米亞半島南部塞瓦斯托波爾港，指責英國海軍協助這次「恐怖」攻擊。

俄國致函UN秘書長古特瑞（Antonio Guterres）表示「無限期」暫停穀物出口協議，因為該協議未能「保證民間船隻安全航行」。俄國駐UN副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）推特發文表示，俄方要求UN在31日召開安理會討論這次攻擊事件。

UN穀物出口協調員阿卜杜拉（Amir Abdulla）表示俄方暫停協議後，協議中的航道不再保證安全，因此30日有逾10艘進出黑海港口的貨船被迫滯留。

美國總統拜登批評俄國此舉「完全極不道德」和「毫無依據」，烏國穀物無法輸出會引發糧食危機。英國反駁俄國對包括英軍9月炸毀北溪輸氣管等各項指控不實，強調其目的是分散外界對俄軍戰敗的注意力。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）批評俄國暫停協議，是赤裸裸暴露其要以非洲和亞洲的大飢荒做威脅國際的手段，指責其從10月初就刻意減慢貨船進出安全航道的速度，導致目前逾170艘貨船等待獲准通過航道。

烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）呼籲各國要求俄國停止其「飢餓遊戲」和再次承擔其義務。

歐盟發表聲明要求各方必須克制，別採取單邊行動而讓局勢陷入險境，強調穀物出口協議是重要的人道主義成果。

該協議從7月22日實施以來迄今累計出口逾900萬公噸玉米、小麥、大麥、葵花油、菜籽油和黃豆。其初步同意實施120天，11月19日期限屆滿。