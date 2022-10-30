包括NHK與《讀賣新聞》，多個日本媒體都報導，日本政府正在與美國商談購買著名的「戰斧巡弋飛彈」(Tomahawk cruise missile)的交易，而且談判已進入尾聲。

路透社報導，日本認為，目前的亞太地區情勢逐步緊張，中國大陸的迅速的軍事現代化，以及海軍實力正在往外擴張的情況，東京必須要尋求更具威力的武器，這是其自二戰以來最大規模的軍備升級。

內閣官房長官松野博一表示「已看到了媒體的報導…. 政府正在權衡反擊能力」，他沒有承認這筆交易案是否存在。

讀賣新聞報導，日本在2013年修訂國防計劃綱要時，曾提出向美國購買戰斧飛彈的可能性。然而當時歐巴馬政府拒絕了。

戰斧飛彈的射程長達1,000多公里，準確度極高，一但日本取得，中國大陸和俄羅斯的大部分主要地區都置於射程之內。

日本也有自製的「類巡弋飛彈」，也就是三菱重工的「12式地對艦飛彈」(Type 12 Surface-to-Ship Missile)，它具有GPS導引、地形輪廓識別、Ka 波段主動掃瞄雷達多重尋標能力，因此已經接近巡弋飛彈的性能，只是射程僅200公里，與戰斧飛彈不能相比。

戰斧巡弋飛彈可以容納進MK41垂直飛彈發射器裡，日本金剛級、愛宕級與摩耶級驅逐艦都具有裝備的能力。