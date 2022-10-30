駕駛發現前方有輛BMW車併排要「搶左轉」，下一秒卻看見BMW轎車遭警攔下，開心的不斷歡呼。

台中市霧峰區日前發生一起違規事件，有男子行車紀錄器拍下BMW轎車「搶著左轉」，影片中男子車輛和前方貨車在左轉道等待左轉，此時，來了1輛BMW轎車未排隊便停在貨車旁併排，當左轉燈號一亮起，2車併排一起左轉一度要擦撞相當驚險，然而，下一秒卻看見前方有執勤警察，該BMW轎車要被攔下，車上的男子看見大聲歡呼，表示要給警察的一個讚。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段25秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台中市霧峰區中潭公路與北岸路路口，男子開車與前方貨車在左轉道等候左轉號誌燈亮起，此時，1輛BMW轎車開過來停在貨車旁未排隊等待左轉，當左轉燈號亮起，貨車與BMW轎車呈現併排方式一起左轉，2車互不相讓的狀況下相當危險，待轉入北岸路後，BMW轎車還打著左轉車燈試圖要切進男子前方，然而下一秒，該BMW轎車卻被前方警察攔下，而車內的男子看見後大聲歡呼，並表示要給執勤警方一個讚，該頻道也在標題寫下「這現世報來得真舒服」。

影片一出，網友紛紛留言表示「原po笑聲有夠機車，我喜歡」、「隔著螢幕都能感受到原po的雀躍，讚啦」、「真是爽快！超討厭不照規距排隊」、「發自內心的雀躍啊」、「上次遇到一樣的情況，車子裡面像陳金鋒打全壘打一樣嗨」、「這種比率很高，但很少被抓」、「等待左轉真的很討厭這種人」。