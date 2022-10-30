新冠疫情期間美國以極大規模振興措施救經濟，高儲蓄與低利息讓民眾與商界財務異常強健，使Fed現在更難對抗高通膨。外界預期Fed本周2日和3日召開的貨幣政策會議將再升息3碼至3.75％到4％區間。

部份Fed高層主張本周升息3碼後就應該減緩升息幅度，但緩步升息可能令外界更難以預料利率最終將上升至什麼程度。

Fed的9月會議備忘錄顯示大部份高層預期明年初利率至少要升至4.6％。但部份專家認為利率要逾4.6％才能壓制通膨。

前波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）認為最大問題是以目前經濟復元力強，即使Fed積極升息，仍無法確定升息幅度是否足夠。其面對風險是未來升息幅度將超過目前主張的水準。

二年前爆發疫情後，美國如臨大敵而推出大規模振興措施，包括直接向民眾發放現金和Fed把利率降至近乎零，令民間財務處於歷來最強健的程度。

高盛估計家庭、非金融類企業和小商戶等第二季總收入超過總支出的金額，相當於國內生產毛額（GDP）的1.1％。

Fed評估截至去年中為止，美國家庭總儲蓄金額約1.7兆美元遠超疫前水準。今年上半年家庭超額儲蓄約3,500億美元，平均每戶約5,000美元。

高盛指企業過去二年趁極低利率環境囤積大量資金，目前垃圾債僅3％在明年到期。

堪薩斯聯準銀行總裁喬治（Esther George）認為Fed最終升息目標可能高於目前預測水準，並必須維持高利率更長時間。

曾擔任歐巴馬經濟顧問的哈佛大學經濟教授佛曼（Jason Furman）指Fed很難為經濟降溫，明年利率可能要升至5.25％或更高才能壓制通膨。

研究公司TS Lombard首席美國經濟師布里茲（Steven Blitz）預期利率將升至5.5％。