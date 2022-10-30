第2場行動派音樂晚會於龍井區巧聖先師廟登場，大批鄉親前來同享音樂會，更熱情高喊「曾威凍蒜、蔡其昌凍蒜」。（潘虹恩攝）

民進黨台中市長候選人蔡其昌在台中各地展開行動派音樂晚會，第2場前進大肚山。蔡其昌與台中市議員候選人曾威30日晚間在龍井區巧聖先師廟聯合舉辦音樂晚會，邀請大肚山的鄉親同樂；蔡其昌表示，他與大肚山充滿感情，籲鄉親市長要選與大肚山有感情、知道鄉親需求的人。

行動派音樂晚會邀請沈文程、王秀琪、蔡義德、方千玉、許寀菁等知名藝人與民同樂，大批鄉親前來支持，同享音樂饗宴，立法委員林靜儀與多位地方里長也到場支持。

蔡其昌再次強調，市長要讓台中市民更加幸福，他向現場鄉親分享政見，包括敬老愛心卡額度增加、國中小營養午餐免費、社會住宅增加8000戶、核定捷運等，表示他是與基層、小市民站在一起的市長，他了解鄉親的辛苦，所以要減輕鄉親的負擔。

蔡其昌說，他過去在大肚山求學，度過了大學及研究所共8年時間，很了解大肚山，也與大肚山充滿感情，呼籲鄉親選市長要選與大肚山有感情、知道大肚山鄉親需求的人；同時也拜託鄉親，要給年輕人機會，栽培年輕人就是栽培民主的未來，他看曾威一路成長，相信曾威會是鄉親的最佳代言人。

曾威則表示，10多年前陳世凱第1次選議員，他常到大肚山，爭取將高壓電塔地下化，後又在此處理服務案件，第1件就是爭取四箴國中校舍翻修，最近也爭取到遊園南路路面重鋪工程；陳世凱的團隊是第1個在大肚山設立服務處，現在還在這裡為大家服務，團隊成員都是用專職專業的身分及精神，在這裡爭取建設、服務大家，他是新人，懇請鄉親集中選票，把他這一席顧好。