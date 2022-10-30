根據《美麗島電子報》曝光的「希望誰擔任下一屆總統？」最新民調，A組合：副總統賴清德為37.8%、新北市長侯友宜29.5%、台北市長柯文哲18.6%；B組合：賴清德46.0％、柯文哲27.1％、國民黨主席朱立倫10.1％。媒體人吳子嘉表示，柯文哲明年一定百分之一百參選，政壇上就會有翻雲覆雨的能力。

吳子嘉30日在《董事長開講》網路直播節目中表示，柯文哲的民調在最差的情況下還有18.6％；若國民黨由朱立倫出戰，柯文哲民調還到27.1％，這代表柯文哲明年一定百分之百參選。柯文哲只要參選，民進黨恐怕會當選，不要搞「抗中保台」，在三腳督的情況下，民進黨就贏了。

吳子嘉接著指出，今年九合一選舉的情況，國民黨會大勝，因為日本學者小笠原欣幸已經分析過了，九合一選舉，地方的執政黨是國民黨，中央則是民進黨。

吳子嘉甚至預言，今年若民眾黨選得不好，明年也不會泡沫化，因為柯文哲會選總統，所以民眾黨明年還會存在，柯文哲在政壇上就會有翻雲覆雨的能力。