國道5號雪隧驚傳火燒車，南北雙向車道封閉。（翻攝自臉書宜蘭知識+）

今(30)日晚間10時許，國道5號雪山隧道北向21公里外側避車彎，傳出有1小客車火燒車事故，南北雙向隧道皆已封閉，所幸無造成人員傷亡，詳細狀況有待進一步調查釐清。