雪山隧道驚傳火燒車 南北雙向車道緊急封閉 22:522022/10/30 中時新聞網 李啟箖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道5號雪隧驚傳火燒車，南北雙向車道封閉。（翻攝自臉書宜蘭知識+） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道5號雪隧驚傳火燒車，南北雙向車道封閉。（翻攝自臉書宜蘭知識+） 今(30)日晚間10時許，國道5號雪山隧道北向21公里外側避車彎，傳出有1小客車火燒車事故，南北雙向隧道皆已封閉，所幸無造成人員傷亡，詳細狀況有待進一步調查釐清。 南迴鐵路電車線掉落 南北雙向列車停擺 台鐵善化段電線掉落乘客改搭柴油車 南至新營段南北雙向停駛 台中凌晨驚現火燒車 女仰躺駕駛座成焦屍 #國道5號 #火燒車 #雙向 #南北 #塞爆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 旗山火燒車！貨車行進有異狀 駕駛下車查看突冒大火逃過一劫 09:252022/10/25 社會 引擎閃火光！汐止587線公車行進中起火狂燒 司機、乘客驚逃 18:182022/10/29 社會 高雄車站道路切換工程深夜啟動 29日中午12時開放通車 23:572022/10/28 生活 國1燕巢段貨車後斗起火＋追撞事故 北上車流一度大回堵 14:472022/10/25 社會 國1岡山段火燒車釀回堵 高雄北上駕駛苦等半小時 13:382022/10/25 社會 沒拉手剎車！貨櫃車滑出路中擋雙向道 駕駛嚇壞衝出超商 08:432022/10/24 社會 汐止清晨塞爆居民哀號「交通最黑暗一天」 警方全員出動疏導 10:332022/10/17 生活 桃園疏解車流 蘆興南路拓寬工程今通車 04:102022/10/26 地方新聞 花蓮新城幸福巴士上路 南北2路線接駁就學就醫 15:502022/10/05 生活 驚險！國5自小客車自撞隧道壁 大轉一圈無人傷亡 16:222022/10/11 社會 他拍砂石車起火冒黑煙 突「轟然巨響」友嚇壞狂譙三字經 19:472022/10/24 社會 連假出遊及首波北返車潮 國道明日14路段壅塞 20:102022/10/08 生活 南迴鐵路電車線斷落 雙向停駛 台鐵搶修中 04:102022/10/06 地方新聞 國道1號北向三重段2車追撞 紫爆回堵4公里 08:512022/10/18 社會 周末同志大遊行登場 北市警加強交通疏導 15:322022/10/28 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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