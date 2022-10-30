想要買房除了經濟條件許可外，最怕是找不到喜愛的房子，一名網友抱怨上網搜尋物件時，發現台北市2千萬的房子，屋況都不是太理想，讓他直呼很絕望。就有內行人出面提點，好的房子是不常出現在售屋網站上的。

「每次在售屋網站看房子，都有一種絕望感。」一名網友在PTT八卦板發文抱怨，自己在網站上瀏覽台北2000萬的房子，格局2-3房，全都是鬼屋，忍不住感嘆「辛苦賺一輩子的錢，難道只能買這種破東西嗎？這什麼世界？」

貼文引起網友熱議，不少人點出是北市房價較高，「幹嘛堅持台北市，以前就很貴了」、「窮人住什麼台北？眼高手低」、「台北市不是給受薪階級買的，連台北年輕人自己都在外溢，何況外地人」、「可以買新北桃園」、「2000萬桃園可以買很頂的了」、「你已經被洗出去了，乖乖看其他縣市吧」。

也有內行人留言透露，原PO抱怨的基本是第四層級物件，也透露找尋好房子的眉角，「第一層是親友介紹，第二是房仲推給熟客的，第三是售屋網站秒殺，第四就是你看到的」。