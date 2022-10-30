高雄市長陳其邁還未到，台下就有許多支持者。（崔正綱攝）

高雄市長陳其邁還未到，台下就有許多支持者。（崔正綱攝）

晚來的支持者只能坐在棚外淋著細雨。（崔正綱攝）

距離選舉不到1個月，高雄市長陳其邁頻頻出席各地區後援會，今日晚間出席在福華飯店前停車場舉辦的連任前新苓後援會成立大會，現場約有700位選民熱情支持，陳其邁除了致詞表達這兩年各項政績，向選民傳達他的拚勁之外，也用打在地感情牌，稱「他是代表前金新興苓雅長大、在地的市長，在地要疼惜對不對｣，令全場支持者動容，高喊「陳其邁凍蒜！｣

新苓後援會於晚間7時開始，雖然當時天正下著細雨，但仍澆不熄選民的熱情，不到7時就有許多選民來到現場，連主辦單位提前準備3個遮雨棚內、數百座位都坐滿了，晚來的選民都拿起一旁的椅子，坐在棚外淋雨等陳其邁到來，據記者實際目測，約有700位選民到現場支持。

而陳其邁雖表定7時到場致詞，但行程滿檔延宕，直到約7時50分許才來到現場，但選民一見到陳其邁時，都高喊「陳其邁凍蒜！｣，表達內心的支持。

陳其邁表示，他在地的感情、囡仔，在這塊土地、故鄉服務，人民有需要的時候，就會看到其邁市長人到哪，所以上山下海，從市區到山區，很感謝很多鄉親長輩跟他一樣，不管先來後到，都把故事寫在這塊土地，因為是骨力的高雄人。

陳其邁也提及他在促參招商的成果，他指出，今年上半年1到6月，高雄市共招商民間投資620億，他宣布今年高雄市冠軍，六都第一名，後面都看不到高雄市車尾燈。

致詞期間，陳其邁也細數市長期間的各種政績，包括原鄉建設、捷運及輕軌通車、苓雅運動中心等公共設施改建、社區關懷、教育等各項政績，向選民宣示兩年拚四年的拚勁。

另外，他強調，高雄去年一年的服務業營業總額成長六都第一，全部5.5兆，他拚市長拚一年營業額多一兆，本來4.5兆現在5.5兆，他跟大家報告最新的數字，年底將達到6兆。

最後，陳其邁說「他是代表前金新興苓雅長大、在地的市長，28年來直轄市選舉的第一個，在地要疼惜對不對｣，令全場選民動容，並再次高呼「陳其邁凍蒜！｣。