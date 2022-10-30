南韓首爾梨泰院踩踏意外造成至少154人死亡。有人翻閱相關新聞後發現，似乎沒有受害者因為CPR成功救回來，質疑「那難道他們這樣是做辛酸的嗎？」沒想到一名自稱現職消防員的網友分享工作經驗，表示每年送到醫院的OHCA（到院前心肺功能停止）患者中，「能夠成功恢復呼吸心跳出院的，大約5%上下」，貼文一出引發熱議。

原PO在PTT發文表示，自己看了一些梨泰院踩踏事件的新聞，發現雖然現場警消努力救援，卻似乎沒有人因為CPR而成功救回來，好奇靠著CPR救人的成功機會當然不會像電影一樣高，「但是比率應該不至於掛零吧？」直呼一連串的死亡消息令人看了相當難過。

對此，一位自稱現職消防員的網友分享工作經驗，表示若扣除其他上百件家屬放棄急救、受到嚴重創傷的病患，他服務的分隊每年都會處理100件以上送到醫院急救的OHCA患者，「能夠成功恢復呼吸心跳出院的，大約5%上下」。

該網友強調，「CPR是搶救生命的最後手段」，許多OHCA的原因現場並沒有辦法處理，黃金救援時間往往不到4分鐘，但市區消防隊平均到達時間是6分鐘，很多患者在消防隊抵達前就已身亡，大部分生還者成功救回的原因，則是民眾或親人第一時間發現不對勁、第一時間實施CPR、去顫。

該網友透露，有些人以為到院後就能很快知道OHCA原因，但其實維持呼吸心跳最重要，99%OHCA患者到院後都是透過機器CPR加藥物輔助，穩定心跳後才能檢查病因。

該網友補充，CPR介入前存活率每分鐘下降7%至10%，CPR介入後的存活率為每分鐘下降4%至6%，但存活率基礎值並非100%，「最完美的CPR只能提供心臟約33%的效能」，腦細胞在心臟停跳後4至6分鐘就會開始死亡，「超過10分鐘幾乎可以宣告腦死」。