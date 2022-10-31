被蘋果剔出供應鏈逾一年的光學鏡頭業者歐菲光30日公告，2022年前三季營收年減37.06％至人民幣（下同）108.24億元，淨虧損32.81億元。其中，第三季營收年減44.12％至30.49億元，淨虧損24.07億元。

歐菲光A股28日股價大跌4.24％至5.19元，總市值為169.08億元。2022年以來，歐菲光股價累計下跌48.31％。

財經天下週刊報導，歐菲光原本是蘋果鏡頭業務的穩定供應商，但是在2021年3月被剔出蘋果供應鏈。隨後，歐菲光把鏡頭業務背後的廣州得爾塔影像技術公司100％股權，以及江西晶潤光學公司擁有的相關設備出售給聞泰科技，並於2021年5月10日資產交割。

針對業績變動，歐菲光曾在2022年上半年財報中歸因於國際貿易環境變化、全球疫情反覆、短期內下游終端市場消費需求放緩、境外特定客戶停止採購、H客戶智慧手機業務受到晶片斷供等限制，該公司部分產品出貨量與2021年同期相比下降。