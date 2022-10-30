周杰倫（周董）2015年和昆凌結婚，夫妻倆育有2女1子，仍保有童心，萬聖節前夕扮畫中的角色獲得滿堂彩。周杰倫今（30日）PO昆凌仿效《逃脫的護士》的對比照，網友一看好身材，忍不住開玩笑：「感覺會多一胎！」

昆凌29日先在IG曬出扮維梅爾知名畫作《戴珍珠耳環的少女》的照片，金髮、藍色頭巾、橄欖綠外套和白色耳環都神復刻，短短1天就有破10萬網友按讚，連周董都甘拜下風，在限時動態大讚老婆：「你贏了！」

事隔一天，周杰倫30日晚間再向昆凌下戰帖，在IG上傳夫妻倆的扮相，問網友：「我贏還是昆凌贏？」映入眼簾的第一張照片，是昆凌模仿名作《逃脫的護士》的成果，只見她戴著白色護士帽、口罩，黃色罩衫滑落，露出裡面的黑色內在美，事業線一覽無遺，下身則搭配紅色貼身長裙，幾乎找不到贅肉，看不出今年剛生完女兒。除了重現服裝，昆凌也仿效畫中角色的動作，雙手靠欄杆，眼神往側邊瞄。

第二張照片，周杰倫坐在名畫《逃脫的護士》的前方，一本正經地看向鏡頭。網友欣賞完後，紛紛留言：「不管誰會贏，感覺會多一胎」、「說句公道話，傲嬌這一塊，哥贏了哈哈哈」、「大嫂贏了的，但是大嫂是哥的女人，所以最後還是哥贏了噢」、「廢話那還用說！當然是⋯⋯⋯雙贏」、「她擁有你巳經贏盡。」