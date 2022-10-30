財政部30日晚間發文，今年5-6月期統一發票，有5張千萬特別獎至今沒人領，最後領獎期限到11月7日，同時公布開出千萬特別獎發票的店址，提醒民眾快點找找發票，別跟財神擦肩而過。

財政部小編在臉書發文一夜致富的線索，公布5張尚未有人領取千萬特別獎的發票店址，以及消費金額，希望幸運兒能在期限前兌獎：

1.臺北市中山區大直街11號的全家▸食品15元（電子發票證明聯）

2.臺北市中山區民族東路336號的台北農產▸停車費75元（電子發票證明聯）

3.桃園市桃園區成功路3段115巷的東東保齡球館▸球局費等690元（傳統紙本發票）

4.臺中市北屯區太原路3段1505號的7-11▸食品等94元（雲端發票）

5.彰化縣社頭鄉松竹村社石路937號的7-11▸食品30元（電子發票證明聯）

小編表示，曾經到過這些店家消費，或是地址離你很近、曾出沒過，不要放棄任何可能是你的機會，也可以提醒周遭同事或是鄰居，注意是不是有中獎機會。