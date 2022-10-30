互相尊重最重要！有女子在網上分享學校遇見有趣的事情，她提到學校宿舍是4人1間，周末假日其他2位室友會回家不住在宿舍，而她便與另1位溫柔、講話輕聲細語的「漂亮姊姊」女室友住一起，然而，某假日晚上她還沒睡著，卻聽見「漂亮姊姊」床位傳來「怪聲音」，當她仔細一聽驚覺是「喘息聲」，她有些尷尬認為對方「是不是覺得不會被發現？」。

一名女子在「Dcard」論壇發文，她表示學校宿舍是4人1間房，床和床之間是彼此相連，然而，每周的假日就會有2位室友回家，因此，宿舍內就僅剩她與另外1位室友，她也提到這位室友是講話輕聲細語又溫柔的「漂亮姊姊」；某假日晚間，她躺在床上還沒睡著，卻聽到漂亮姊姊的床位傳來奇怪的聲音，像是「水聲」以及細微的「喘息聲」，突然發現這樣的狀況，讓她非常傻眼的表示，對方是不是以為她是「4個裡面睡得最死的那個，所以覺得不會被發現？」。

文章一出，網友紛紛留言表示「其實每個人都多少有生理需求！這其實算正常」、「妳下次假日也回家給室友一點單獨時間」、「往好處想，至少她不打呼」、「多少都有需求，互相尊重最重要」、「可能反差太大了，有點接受不了」、「我會當白噪音，繼續一邊聽一邊慢慢睡著」、「她總是要等妳睡也是忍的很辛苦」。