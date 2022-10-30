倫敦自然歷史博物館和劍橋大學都表示，他們準備歸還海外殖民時代，從辛巴威帶走的人類遺骸。起因在於辛巴威正在尋找19世紀後期，反抗英國的部落英雄頭骨，他們認為這些頭骨可能被送到在英國。

BBC報導，辛巴威長期以來一直懷疑，1890年代反抗英國統治的起義領袖，在戰爭失敗後，遺體可能被作為戰利品帶到英國，做所謂的人類學樣本研究。其中最重要的是一位被尊稱為姆布亞•內漢達( Mbuya Nehanda)的女性首領，在起義失敗後被逮捕，於首都哈拉雷被處決，日後，她被辛巴威尊為勇於反抗的民族英雄。

倫敦自然歷史博物館在搜索其館藏檔案時，確實發現了11具「似乎來自辛巴威」的人類遺骨，但是檔案記錄並未說明身分。在英國的人類學博物館有收集25,000 具人類遺骸，是世界上最大的遺骨收藏處。有些來源於古代遺址的考古發掘，但有些確實是殖民時代，從戰場上移走或從墳墓中挖出的死者遺體，也確實有做為戰利品的動機，這又牽涉到19世紀的一項偽科學。

19 世紀，「顱相學」研究了人類特徵，該學說認為可以由頭骨的形狀決定智慧的程度，在英國和歐洲其他地區非常流行。之後顱相學擴展到種族分類，一些研究人員認定，這證明了有些人種就較為原始，天生就低人一等，這在英國海外擴張最盛的時期，特別熱衷於收集遭征服的土著顱骨，想證明他們的脾氣與智力。要是遇到反抗的土著領袖，在處決之後就要留下顱骨，想知道是頭骨構造否有所不同。

其中最主要的是精神領袖查維•尼亞卡西卡納(Charwe Nyakasikana)，她又叫做姆布亞•內漢達( Mbuya Nehanda)，其中Mbuya是「祖母」之意，Nehanda意思則接近「祖靈」。她在被指控謀殺一名英國官員後被捕。

之後內漢達被處決，據說是斬首。接下來遺體的處埋就不甚清楚，但近年來，辛巴威官員多次發表公開聲明，遺體可能被送到自然歷史博物館。

辛巴威在 1980年終於獨立。內漢達被視為英雄，首都哈拉雷立起了內漢達的3公尺雕像。現在辛巴威政府向英國爭取拿回她的遺體。儘管英國無法回應哪一具遺體是她，但自然歷史博物館決定將辛巴威的遺骨送回，也算是不錯的開始。