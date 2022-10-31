颱風奈格外圍環流及東北季風共伴效應影響，氣象局預估北部、東北部降雨顯著，經濟部緊急應變小組於30日提升為二級開設，加強應變，由於風雨將逐漸加大，經濟部水利署請北部、東半部地區轄區河川局提前部屬防災措施並與地方政府保持密切聯繫，密切掌控各項情資及防災作為。

水利署說明，水利署已於29日成立應變小組嚴陣以待，目前相關防災整備措施均完成準備，由於預估風雨集中於北部、東半部及恆春半島地區，水利署第一、九、八、十河川局、北水局及台北水源特定區管理局已成立應變小組調配應變人力、物力調度措施，移動抽水機已上車待命3台，支援宜蘭員山鄉七賢村浮洲橋2台，花蓮縣玉里鎮1台及屏東恆春鎮預布2台。

經濟部應變小組將持續監控各項情資，適時提醒或建議相關單位採取適當應變措施，臺北市於30日晚上8點執行全市疏散（橫移）門「只出不進」管制；新北市31日6時起實施新店溪及大漢溪沿線高灘地停車場只出不進，目前各橫移門、越堤道及高灘地便道等仍維持正常通行，請民眾注意各項訊息發布狀況。