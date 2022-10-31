國民黨前台北市議員羅智強在臉書指出，參選中華民國桃園市長的鄭運鵬，被揭露過去曾在大陸開公司與三大國營電信做生意，還引用具有中共軍方背景的華為、中興的大量專利。鄭運鵬向大陸知識產權局遞交專利申請時，更載明自己住在「中國台灣省台北市」，國籍是「中國」。

羅智強表示，鄭運鵬西進大陸，學習華為、中興技術，卻在立法院護航高端、抹紅BNT，把一切推給「人生經歷」！

羅智強怒嗆，「好一個中國台灣鄭運鵬」、「好一個兩面人生的雙標鵬」，民進黨為了政治利益，操弄意識形態，製造對立，逢中必反、抗中保台，辛辛苦苦在大陸經商的商人，正正當當在大陸發展的藝人，有多少曾遭民進黨故意羞辱抹紅，如今業力引爆，迴力鏢回打雙標鵬！

羅智強引述吳子嘉在直播中揭露民進黨黑心手法，怒批鄭運鵬在大陸的行徑，擺明了「行為上就是通共、舔共」，居然還好意思抹紅張善政！

羅智強直言，民進黨一手打造反滲透法，用來羅織罪名、對付人民；而鄭運鵬與反滲透法定義的「滲透來源」往來，國安單位要不要好好查一查？

羅智強怒批，「好一個中國台灣鄭運鵬！你的選舉公報上的出生地，要填什麼？」