藍綠兩大陣營「母雞」的總統蔡英文與台中市市長盧秀燕，同在28日晚間分別舉行造勢活動。從雙方當日造勢的空拍照可見，盧秀燕「台中海線聯合大造勢」人潮爆棚；而總統蔡英文的「社群之夜」看來規模較小。東華大學教授施正鋒認為，執政久了以後，沒有資源，就沒辦法動員，參加者的年紀都比較大；而年輕人則因疫苗的問題，大都離心離德。

施正鋒30日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，綠營現在動員越來越難。動員分3大塊︰一塊就是公職人員或者是候選人，公職人員包括立委等等，都要動員，當然這一塊部分都是應付，做面子給蔡英文；第二塊則是社團部分，牽涉到百工百業，民進黨跟過去不一樣，過去有社運團體，用理念來動員，現在是一個肉粽串接一個肉粽串。而年輕人因疫苗問題，大都離心離德。

施正鋒接著表示，第三塊是宮廟部分，大家去看遊覽車的車牌，很可能是外縣市來的，這部分宮廟裡面就會有分工，有一些人負責動員人、有一些人負責遊覽車、有一些人則負責晚餐，他們不願意得罪藍綠政府，都應付應付。

施正鋒認為，執政久了以後，沒有資源，就沒辦法動員。這有點像很早以前的國民黨，白天去自強活動，晚上就去晚會，重要人員講完了以後，趕快要坐遊覽車回去，參加者年紀都比較大。