國民黨台北市長候選人蔣萬安「市民基地」競選總部今（30）日成立，雖然下著大雨，支持者情緒仍沸騰，主辦單位喊出現場1.2萬人到場力挺。新北市長侯友宜、基隆市長候選人謝國樑、桃園市長及候選人張善政等「北北基桃」4位藍營縣市長候選人大合體助攻。曾在臉書發文力挺蔣萬安的高雄市前副市長李四川，也默默出現在台下相挺。

李四川9月14日曾在臉書發文，表態支持蔣萬安，期待優秀的台北市民幫自己找一位好市長，好好建設台北市成為國際化的現代城市。根據《TVBS新聞網》報導，蔣萬安「市民基地」競選總部30日成立時，有民眾就發現，李四川也悄悄出現在台下相挺。

李四川當時在臉書表示，他的第一個工作就在台北市政府，從基層公務員做起，整整待了25年，占了他38年公務生涯的大部分，歷經許許多多的建設，每個建設現在都提供大台北市民在使用。

李四川還指出，好的領導人不是發號命令，而是廣納諫言，其實每個人都是無知的，只是無知的領域不同而已。市長候選人也是一樣，所以只要有人提出對台北市好的政策，都是蔣萬安的市政顧問，包括他的對手在內。很高興看到蔣萬安也展現出這樣的態度與風範。