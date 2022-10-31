台積電（2330）飽受美中科技戰、地緣政治、通膨壓力、美國聯準會（Fed）升息、產業下行五大疑慮夾擊，股價再度逼近破底邊緣，惟外資研究機構最新情境分析出爐，揭露370元～380元可能就是台積電本波谷底價，市場緊盯國際資金賣壓是否縮手，尋求最大權值股抄底機會。

外資近期好不容易回頭連兩個交易日小買台積電，28日旋即反手賣超近1.2萬張，凸顯各項外部風險不確定性，再度壓抑台積電股價走勢，股價當日收379.5元。

歐系外資券商研究部主管說，近期接到客戶的來電或信件詢問台股相關的操作策略時，一定會討論到最大權值股台積電「怎麼了」，其中至少有8成客戶將首要焦點鎖定地緣政治風險，至於以往較熱門的3奈米製程量產與採用客戶狀況等基本面議題，現在反而不是機構投資人關注重點。

儘管各大研究機構看台積電目標價共識已從先前的700元～800元，下修為500元～600元為主，然均持續對台積電長線後市投以肯定票。值得注意的是，花旗環球證券所作情境分析顯示，萬一出現英特爾扭轉CPU委外代工策略、台積電毛利率壓縮、產能利用率下滑等情況，台積電股價在悲觀情境中也還有370元合理價位，恰好與近期低點不謀而合。

摩根士丹利證券同樣對台積電後市進行情境分析，除基本假設維持720元推測合理股價外，若出現悲觀狀況如：全球半導體營收成長遜於預期、成熟製程市占下滑導致營收減少、來自英特爾貢獻低於預期、英特爾與三星在先進製程發展順暢、英特爾晶圓代工業務對台積電訂單產生威脅、台積電客戶因成本考量對2奈米製程需求不如預期等，台積電本益比雖恐下修到10倍，然推測合理股價仍有380元。