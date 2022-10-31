全球半導體產業雜音頻傳，尤其大廠紛紛縮減資本支出，包括韓廠SK海力士宣布2023年資本支出削減一半，台積電也罕見調降資本支出近2成。根據華爾街日報報導，雖然控制成本可能有助於這些公司減緩營收下降，但對於上游的半導體設備製造商來說卻是不祥之兆，即晶片業的爆裂（bust）程度出乎市場意料地深。

該報導以「晶片設備製造商的嚴冬提前來臨」為題撰文指出，晶片企業削減資本支出是使供需恢復平衡的必要措施，除了SK海力士將2023年資本支出砍半，美國最大記憶晶片製造商美光科技上月表示，將把明年的資本支出削減30%，台灣晶片製造代工龍頭台積電也把今年的資本支出預期，從年初出預估的400億~440億美元下調至360億美元。

報導提到，上述這些龍頭企業大幅削減開支，有助迅速緩解全球晶片突然供過於求的局面，此外，美國對中國的晶片出口限制，也可能有助於解決晶片過剩問題。

這些公司大砍資本開支，可能對持有的投資人來說是個好消息，但對那些向他們出售設備的廠商來說卻是噩耗。

知名半導體分析師陸行之則表示，記憶體存儲器行業率先發難，預估半導體設備龍頭公司明年營收將明顯會受到影響。他進一步列出記憶體存儲器設備的營收占比，由高到低排序科林研發（35-40%營收占比），東京威力科創（27-30%），應用材料（25%）。