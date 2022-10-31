美國德州休士頓大學（University of Houston）開發出非常適合久坐族的簡單運動，坐著時，只需要反覆抬起腳跟與放下，就能迅速燃脂，甚至改善52%的飯後血糖波動。
綜合休士頓大學新聞稿、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，休士頓大學團隊8月在美國科學期刊《iScience》刊登最新研究，團隊發展出非常適合現代社會常見的久坐族運動方式—比目魚伏地挺身（Soleus Pushup，SPU）。
比目魚指的是小腿後方從膝蓋延伸到腳跟的比目魚肌（soleus muscle），由於形狀扁平、類似比目魚而得名。這項運動主要是在坐著時進行，雙腳先平放地面，接著抬起腳跟，腳趾頭不要離地，當腳跟抬至高點後再放下，之後反覆進行同樣動作。
團隊找來25名受試者每天重複270分鐘的比目魚伏地挺身，以了解是否影響新陳代謝及血糖水準。研究發現，餐後受試者的血糖波動改善了52%，胰島素需求也降低了60%，這項運動也讓受試者兩餐之間的正常脂肪代謝率翻倍，降低血液中的脂肪濃度。
研究作者漢密爾頓教授（Marc Hamilton）表示，科學家過去從未想過這塊肌肉有這樣的功用，也從來沒有人研究過要如何使用它來促進健康。
團隊指出，比目魚伏地挺身在提高有氧代謝方面的效果比任何運動、減重、甚至間歇性斷食更有效，只要方式正確，比目魚肌能提高有氧代謝率長達數小時。有氧代謝（Oxidative metabolism）指的是利用氧氣燃燒血糖或脂肪等代謝物的過程，能進一步改善血糖調節。
報導指出，運作比目魚肌時，比起分解肝醣（glycogen），人體能燃燒血糖或脂肪來提供能量，漢密爾頓表示，由於對肝醣的依賴程度較低，民眾能夠不費力地持續做比目魚伏地挺身數小時而不會累。
他說，在食用碳水化合物3小時內，全身600塊肌肉通常也只能貢獻全身有氧代謝的15%，不過比目魚肌只佔身體重量的1%，這項運動卻能提高代謝率，輕鬆讓全身碳水化合物氧化（carbohydrate oxidation）翻倍、甚至三倍。
漢密爾頓表示，這是他的實驗室至今最重要的研究，團隊的發現或許能解決長時間肌肉新陳代謝太低引發的健康問題。久坐可能增加心臟疾病、糖尿病、癡呆等疾病風險。
未參與這項研究的美國史丹佛大學醫學院（Stanford University School of Medicine）神經科學家赫伯曼（Andrew Huberman）形容，這項研究對那些沒時間運動、但又想改善健康的人來說是「非常興奮」的消息。
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