美國休士頓大學團隊開發出適合久坐族的運動方式—比目魚伏地挺身（Soleus Pushup，SPU）。

美國德州休士頓大學（University of Houston）開發出非常適合久坐族的簡單運動，坐著時，只需要反覆抬起腳跟與放下，就能迅速燃脂，甚至改善52%的飯後血糖波動。

綜合休士頓大學新聞稿、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，休士頓大學團隊8月在美國科學期刊《iScience》刊登最新研究，團隊發展出非常適合現代社會常見的久坐族運動方式—比目魚伏地挺身（Soleus Pushup，SPU）。

比目魚指的是小腿後方從膝蓋延伸到腳跟的比目魚肌（soleus muscle），由於形狀扁平、類似比目魚而得名。這項運動主要是在坐著時進行，雙腳先平放地面，接著抬起腳跟，腳趾頭不要離地，當腳跟抬至高點後再放下，之後反覆進行同樣動作。

比目魚伏地挺身（Soleus Pushup，SPU）適合久坐族，反覆抬起腳後跟能增加代謝率，促進燃脂與改善血糖波動。（示意圖／shutterstock）

團隊找來25名受試者每天重複270分鐘的比目魚伏地挺身，以了解是否影響新陳代謝及血糖水準。研究發現，餐後受試者的血糖波動改善了52%，胰島素需求也降低了60%，這項運動也讓受試者兩餐之間的正常脂肪代謝率翻倍，降低血液中的脂肪濃度。

研究作者漢密爾頓教授（Marc Hamilton）表示，科學家過去從未想過這塊肌肉有這樣的功用，也從來沒有人研究過要如何使用它來促進健康。

團隊指出，比目魚伏地挺身在提高有氧代謝方面的效果比任何運動、減重、甚至間歇性斷食更有效，只要方式正確，比目魚肌能提高有氧代謝率長達數小時。有氧代謝（Oxidative metabolism）指的是利用氧氣燃燒血糖或脂肪等代謝物的過程，能進一步改善血糖調節。

Dr. Marc Hamilton's pioneering discovery of the “soleus pushup” elevates muscle metabolism for hours, even while sitting. The soleus muscle in the calf can do big things to improve the metabolic health in the rest of your body if activated correctly. https://t.co/N5mZIZJWvA — HHP at UH (@HHP_UH) October 18, 2022

報導指出，運作比目魚肌時，比起分解肝醣（glycogen），人體能燃燒血糖或脂肪來提供能量，漢密爾頓表示，由於對肝醣的依賴程度較低，民眾能夠不費力地持續做比目魚伏地挺身數小時而不會累。

他說，在食用碳水化合物3小時內，全身600塊肌肉通常也只能貢獻全身有氧代謝的15%，不過比目魚肌只佔身體重量的1%，這項運動卻能提高代謝率，輕鬆讓全身碳水化合物氧化（carbohydrate oxidation）翻倍、甚至三倍。

漢密爾頓表示，這是他的實驗室至今最重要的研究，團隊的發現或許能解決長時間肌肉新陳代謝太低引發的健康問題。久坐可能增加心臟疾病、糖尿病、癡呆等疾病風險。

未參與這項研究的美國史丹佛大學醫學院（Stanford University School of Medicine）神經科學家赫伯曼（Andrew Huberman）形容，這項研究對那些沒時間運動、但又想改善健康的人來說是「非常興奮」的消息。