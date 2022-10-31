星座專家唐綺陽分析10／31~11／6星座運勢，本周木星逆回雙魚，讓人感受到命運的流轉，水象星座成為主角，巨蟹座、天蠍座、雙魚座感受強烈，紛紛動起來面對生活事物。

本周也進入固定T三角，凸顯生存的議題，包括思考金錢方面的問題，可能容易產生賺錢的慾望，甚至引發對錢的焦慮，是考驗人性的時刻。

另外太陽水星在天蠍，若看到有人過得很好，不要只是羨慕忌妒恨，應向對方學習成功的方法，加強自己的競爭力。

星象影響：木星雙魚、固定T三角、太陽水星在天蠍

【累的：獅子、射手、摩羯、雙魚】

獅子：易受大環境變化影響，適時放下別想太多

射手：工作需要支援與協助，忙於工作忽略對方

摩羯：身體疲累影響工作效率，學習如何甜言蜜語

雙魚：謹言慎行避免口舌是非，注意自我情緒控制

【穩的：牡羊、金牛、雙子、巨蟹】

牡羊：慢慢來對事情幫助大，感情上實事求是

金牛：貴人出現磨練能力，對另一半須展現溫柔

雙子：海外及長遠計畫機會多，思考與對方未來發展

巨蟹：穩住步調享受小確幸，低調使魅力值加分

【讚的：處女、天秤、天蠍、水瓶】

處女：與人結盟態度很重要，近期人氣指數高

天秤：百戰百勝好消息多，事業及愛情兩得意

天蠍：合作機會湧現，感情方面積極主動

水瓶：各種好事降臨，打扮及自信增加桃花