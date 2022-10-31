第4屆「蔡萬才台灣貢獻獎」28日舉行贈獎典禮，由國立臺灣大學副校長張上淳、國際知名導演侯孝賢獲獎。蔡萬才家族為紀念富邦集團總裁一生熱心公益、關心台灣社會發展，表彰台灣各領域有具體成就、貢獻之個人或團體而設立「蔡萬才台灣貢獻獎」，盼望將熱愛及造福鄉土之情懷發揚光大，進而發揮更多正向力量。

張上淳從醫30多年，長期無私地協助國家防疫、精進醫學教育，貢獻卓越。自2020年初迄今，義務擔任新冠肺炎專家諮詢小組召集人，提供國家防疫策略建議，對於協助台灣防疫、穩定民心，貢獻卓著，更將台灣突出的防疫表現推升至國際。張上淳表示，感謝評審委員的肯定，獲頒意義重大的獎項是莫大榮耀，除了個人得到非常大的鼓勵之外，希望透過此獎可以引導更多人願意對台灣這塊土地做出更多奉獻；獎金也將成立基金會，投入培育防疫醫師及推廣相關訓練。

張上淳義務擔任專家諮詢小組召集人（中央流行疫情指揮中心提供）。

獲獎無數的侯孝賢，對於台灣電影藝術之成就及國際聲望提升有傑出貢獻，故獲頒「蔡萬才台灣貢獻獎」以表肯定。本次由兒子侯甫嶽出席代為領獎，他致詞時表示，父親非常感謝蔡萬才總裁家族、富邦文教基金會，以及「蔡萬才台灣貢獻獎」的委員們。父親今年75歲，從事電影至今已超過50年，他喜歡走路、看人、看東西，感覺城市的呼吸和節奏，這是他至今仍在籌備拍電影的最大動能。若父親在場，他會以「作為人，莫忘初心」來回應，謝謝富邦集團藉由此獎項來尊榮父親，「我也實在以他為榮」。

富邦集團董事長蔡明忠表示，總裁希望企業能「富國強邦」，故取名為「富邦」，他經常說「經營企業不是為了賺大錢，而是對國家社會有貢獻」，早在30多年前，總裁就自掏資金成立集團第一個慈善基金會。他一生秉持「取之社會、回饋社會」精神，生前就有規劃獎項的計畫，而後家族繼承遺志成立「蔡萬才台灣貢獻獎」，希望藉由獎項表揚用實際行動，實踐熱愛台灣的重大貢獻者，進而匯聚更多正向力量。2015年舉辦至今已邁入第4屆，總裁對台灣的熱愛與赤忱更顯深刻，富邦集團秉持回饋社會的初心，將持續舉辦深具意義的獎項。

侯孝賢透過電影鏡頭表達他對台灣土地的關懷。（侯孝賢提供）

「蔡萬才台灣貢獻獎」採推薦提名制，每屆選出2人(或組)得獎者，各贈壹仟萬元獎金，被推薦者需具備對台灣政治、經濟、社會、文化、教育、科技等領域長期耕耘及服務，且有具體成就、貢獻之個人或團體。本次蔡萬才台灣貢獻獎委員會委員包括吳氏宗親會理事長吳豐山、雲門舞集創辦人林懷民、天下雜誌創辦人殷允芃、台積電創辦人張忠謀、中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄、畫家作家蔣勳等人，評選出對台灣社會重大貢獻的得獎者。

侯孝賢用電影讓世界看見台灣 獨特鏡頭美學屢獲國內外大獎

被外媒譽為「台灣最偉大電影人」的知名導演侯孝賢，今年榮獲「第四屆蔡萬才台灣貢獻獎」的肯定。投入電影創作多年以來，侯孝賢持續以獨特的鏡頭美學及敘事方式，屢屢獲得國內外大獎肯定，包含在威尼斯影展抱回台灣第一座金獅獎、坎城影展評審團獎及最佳導演獎、三屆金馬獎最佳導演獎，更在2020年獲得第57屆金馬獎終身成就獎。

侯孝賢是台灣新潮電影的代表人物之一，電影主要呈現寫實風格，其題材貼近社會事實，擅長傳遞演員最真實的一面，而如此新穎形式及獨特風格，促成台灣電影的新風貌。侯孝賢喜歡「本色演技」，意指不刻意演譯，他會告知演員一個概略的感覺，再提供充分的表演空間，讓演員盡情發揮，呈現最真實的狀態。

侯孝賢的作品常被外界評為「自然又貼近人心」，他擅長透過畫面，從最自然的生活中，不留痕跡地表達感情。「長鏡頭」是侯孝賢知名的運鏡方式，也被稱作「侯式鏡頭美學」。時間長、寓意深的畫面呈現，一氣呵成、渾然天成的構圖與氛圍，令觀影者一同屏息，看似平淡的情緒及氣息，背後隱藏的卻是侯孝賢要向大眾傳遞的深遠意義。他會將自己藏起來，畫面呈現的卻是滿滿的自身觀點，而這樣的拍攝手法也與侯孝賢的性格如出一轍。

侯孝賢拍攝由張震與舒淇主演的《最好的時光》，於2005年上映。（侯孝賢提供）

與侯孝賢合作48年、發展出至深情誼的知名剪接師廖慶松，提及侯孝賢最令他印象深刻的地方，即是他的胸懷，以及擁有自己的價值觀及哲學概念。在他的眼中，侯孝賢個性溫和、說話客氣，但態度嚴謹，從不妥協自己的堅持，非常清楚自己要的是什麼。此外，生活單純、為人簡單樸素，特別是「接地氣」的性格最令人欣賞，而這樣的特質也展現在他的作品當中，從他執導的電影中，常可以看到他對台灣這塊土地的關懷。

對於廖慶松來說，侯孝賢是他的人生導師，更像兄長與很好的工作夥伴；侯孝賢理性、完美主義，他則感性、隨興，兩人性格完美互補，合作多年從未爭吵，更一起創作出膾炙人口的作品。本次榮獲第四屆「蔡萬才台灣貢獻獎」的肯定，實至名歸。但對於侯孝賢來說，拿獎只是一個過程，重要在於享受創作，他將持續以鏡頭訴說台灣的故事，讓世界看見台灣！

侯孝賢於2015年榮獲金馬獎最佳導演殊榮。（金馬執委會提供）

張上淳協助國家防疫有成 醫學教育養成培育後進

新冠肺炎疫情自2020年1月延燒至今，中央流行疫情指揮中心每日召開記者會，向大眾說明最新疫情動態，其中，義務擔任專家諮詢小組召集人的臺大副校長張上淳，今年榮獲「第四屆蔡萬才台灣貢獻獎」的肯定，他在台灣醫師教育養成上有卓越貢獻，同時也專業又無私地協助國家防疫，力守防線守護國人的健康，台灣亮眼的防疫成果也受到全球的矚目。

張上淳表示，富邦集團舉辦「蔡萬才台灣貢獻獎」意義重大，能夠獲得獎項肯定深感榮幸，「平常對待工作皆竭盡所能，就算沒有獲得任何獎項，也會做好自己該做的事」。

張上淳榮獲「第四屆蔡萬才台灣貢獻獎」的肯定（中時新聞網攝）。

張上淳深受「台灣感染醫學之父」謝維銓教授影響，踏上感染科之路，成為他的嫡傳弟子。他說，謝維銓教授待人謙虛有禮，是很會替病人及年輕人著想的良醫與導師，「醫生除了看病之外，對病患的關懷與溝通是更重要的事」。

張上淳認為，醫療知識與技能容易訓練，但是否有心瞭解病人真實需求，這點培育最不易。臺大醫院的教育精神是希望學生「寧為良醫，不為名醫」，體貼病人的痛苦比成為名醫更重要。

張上淳無私投身於醫學教學與研究，三十年如一日，更是全國性醫學教育改革的重大功臣。他認為，親自操作的臨床學習很重要，因此將醫學系的七年制改為六年制，也就是從第五、六年就動手操作、夜間學習，並且在畢業取得醫師證照後進行一般醫學訓練，取代本來七年級無醫師證照下照顧病人的臨床訓練，以便在兼顧病人的安全下，提供更紮實的臨床訓練。

張上淳主持醫學教育相關討論會議。（張上淳提供）

張上淳也以他的感染症專業，過去二十年從SARS、H1N1新型流感，一直到2020年新冠肺炎，勇於站上第一線，無疫不與。2020年1月21日中央疫情指揮中心成立，張上淳義務擔任專家諮詢小組召集人至今，持續提供政府各項實質防疫建議，對於疫情得以快速獲得控制，穩定民心有重大貢獻。

對於疫情延燒至今已2年多，張上淳坦言，2003年爆發的SARS及2009年的H1N1流行時間都不長，因此從未預期新冠疫情會拖那麼長的時間，且面臨的挑戰亦與先前有所不同。他說，隨著網路發達，每天記者會都要面對眾多問題與質疑，最重要的是「誠實以對」，當出現個案，需要第一時間了解，再向民眾與媒體清楚說明，才贏得大眾的信任。