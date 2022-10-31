台北論壇董事長、國安會前秘書長蘇起26日時表示，蔡英文總統將台灣在美中台關係中的角色切割成「陰」、「陽」臉，讓台灣內外對於台灣角色的解讀完全不同，也是造成美中關係緊張的原因之一。對此，前立委郭正亮30日就驚爆內幕表示「不要以為蔡英文的陰陽臉，也不要以為內外宣，美國會看不清楚」，更直言「美國現在在佈這個局」，引發討論。

郭正亮30日在網路節目《風向龍鳳配》中提到，每一個大國都不希望自己被國際上認為是麻煩製造者，或是破壞和平穩定的人，可是美國這邊留下伏筆，美國表示「我不會主動去引發衝突」，但這並不意味著他不會出招讓中國大陸做出反應動作，然後又讓美國把它界定成衝突。郭正亮接著說，因為美國的所作所為是透過「代理人」，那就是台灣，而明年上半年的時候《台灣政策法》必然還是會推，但《台灣政策法》不管是軍事佈局、台灣定位或台灣對外的關係，每一條線都是採在北京的紅線上，美國當然說「這是美國對台灣的法律」，而北京有怎樣的反應，美國可能就會做一定的解釋，比如說「又是引發衝突了」。

郭正亮更指出，另外就是非軍事的衝突就是現在進行式，最明顯的就是科技戰，美國也已經對中國大陸定調了，「未來十年就是關鍵十年」，而中共二十大也是這樣定位的，所以才會產生一個戰鬥內閣。郭正亮更認為「雙方擺陣都已經擺好了，現在就是要避免『誰』被國際上認為是先出手的人，而美國現在就在佈這個局」。

最後郭正亮也說，「不要以為蔡英文的陰陽臉，也不要以為內外宣，美國會看不清楚」，郭正亮提及，美國是故意站在民進黨那邊，第一個是對「現狀」，九二共識把它改掉了，美國不認為這是破壞現狀，第二個是「民主」，台灣民主有很多倒退的現象，但美國不在乎，因為美國要拿台灣對照中國大陸，第三個是「備戰」，備戰卻是台灣內部不夠，所以美國介入，所以不要以為蔡英文的「陰陽臉」美國不知道。