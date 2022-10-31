國民黨高雄市長候選人柯志恩30日舉辦「南方響起誓師大會」造勢活動，吸引熱情支持者到場相挺。對此，前高雄市副市長葉匡時30日也在臉書上表示，這場誓師大會並沒特別動員，自動自發來了約一萬多名民眾，這讓他非常感動，更直呼「柯志恩煽起高雄奇蹟」，引發討論。

柯志恩在臉書上表示，請所有想過好日子的高雄鄉親，展現人民的力量、展現人民的心聲，讓南部沸騰的民心，響徹雲霄。而葉匡時也在臉書上指出，柯志恩的南方響起誓師大會，有王金平、朱立倫、蘇清泉、謝龍介、王育敏等人前來助陣。葉匡時強調，「我們並沒特別動員，自動自發來了約一萬來，後半場下起雨來，大家仍不離不棄，非常感動」，最後葉匡時更直呼「高雄起風了，柯志恩3起高雄奇蹟」。

同時葉匡時也附上許多現場照片，其中的空拍畫面更是震撼人心，許多網友紛紛留言表示「不離不棄，翻轉高雄」、「奇蹟再現！祈願翻轉！高雄市民應該想想自己如何選擇了」、「高雄需要進步，換人做做看，才能比較能力強弱，換黨做做看，是正確的選擇！」、「翻轉高雄，改變台灣」、「翻轉執政吧！」。