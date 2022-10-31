九合一選戰倒數不到一個月，各縣市長的候選人紛紛摩拳擦掌準備中，尤其「六都」的選戰，更是萬眾矚目。對此，前立委林濁水30日就在臉書上爆出內幕，「民進黨年底選情岌岌可危」，引發討論。

林濁水30日在臉書上表示，神人級日本學者小笠原預測民進黨會只當選5席，由於選情不樂觀，因此蔡英文總統警告：「如果我們選得不理想,想一想國際間會怎麼解讀呢？他們會問說，台灣人民是不是改變主意了？這些國家會不會對台灣的信心打折扣？」而這也讓林濁水強調「無論如何，總統要超黨派，政黨要立場清楚」，對此就有網友回應「民進黨在內政上犯重大失誤，卻拿國際局勢綁架選民真的很不好」。

而林濁水則說，民進黨在內政上有好有壞，如所得分配不均，但外銷空前暢旺，這幾個月才受全球性衝擊下滑。同時林濁水更提到，「民進黨大敗在急著為主控2024年後的權力佈局，而過度操作，逾越常軌引起反彈，民意翻佈局的盤，以致選情岌岌可危，當有一天民進黨搞清這一點時就不會輸了」。