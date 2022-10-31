民進黨台北市長候選人陳時中30日下午出席由北市產總舉辦的市長候選人勞動政見發表會，除回應北產總提出的八項訴求外，更加碼到11項承諾，其中他提到「外送平台計價改善」，由政府居中協調，讓價格、合約透明化，讓外送制度更長久健全。PTT鄉民紛紛吐嘈：「這是行政院的權責，輪不到市長吧」、「自由經濟干涉什麼？」、「第一次看到狂罵勞動部長」、「你有臉講價格透明？」

陳時中指出，外送平台在武漢肺炎疫情期間對社會幫助很大，但現在發覺外送平台、外送員與商家的型態有點失衡，抽成高，最後價格又是轉嫁到消費者身上，對於消費者的保護、個別外送員及商家都不公平。

陳時中表示，政府應該出來居中協調，讓價格、合約透明化，讓外送制度更長久健全。他對這項政見也曾說明，有見到平台業者獨佔壟斷市場、抽成太高等問題，另也衍生員工搶單、搶快而釀交通事故等，政府應介入協商，計算合理公式並公開透明，使產業得以健康發展。

PTT鄉民酸「聽聽就好」、「你連人命關天的會議紀錄跟疫苗都不透明了」、「他根本不知道自己在說什麼」、「那為什麼中央政府不做」、「你敢信民進黨的承諾？」、「這個應該是中央的政策...」、「這是行政院的權責，輪不到市長吧」、「不是只有台北市的外送員需要協助啊」、「干他屁事，這市場機制」、「想當閣揆想瘋了」、「自由經濟干涉什麼？」、「真的以為自己是在選總統」、「你有臉講價格透明？佩服！」

還有人虧「改善外送平台是中央的事情吧？阿中要選行政院長？」、「樓上各位別太嚴苛，就是草包政見提出會被笑才不敢提政見的」、「第一次看到狂罵勞動部長」、「那個是勞動部做的事情好嗎？」、「這次人設是？」、「這跟市長有關？」、「你民進黨連個雞蛋價格都搞不定」、「市場又可以控制了？」