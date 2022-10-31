BWF超級750系列法國羽球公開賽，寶島男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，與大會第7種子、印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj RANKIREDDY）／謝提（Chirag SHETTY）爭冠，首局處於劣勢讓出的盧敬堯／楊博涵，次局曾19比17領先，可惜被對手連得4分拉尾盤，最終「楊肉盧」13比21、19比21飲恨，不過亞軍仍是兩人從2016年合作以來，在750系列賽事最佳成績。

盧敬堯／楊博涵首度打進超級750系列賽事男雙決賽，首局對手印度組合較快進入狀況，打法也相對強勢積極，開局就以5比0給盧敬堯／楊博涵下馬威，這局寶島組合在一路落後下先讓出。

第2局盧敬堯／楊博涵5比11落後進入技術暫停，回來後拚出9比3高潮，將分數追到14比14平手，拉鋸幾分後，「楊肉盧」連搶3分，站上19比17領先，就在看似有機會將比賽逼進第3局之際，印度組合出現一個擦網過幸運球，楊博涵奮力救球但來不及，對手也藉由這一分氣勢再起，連拿4分關門，結束這場歷時48分鐘的較量。

盧敬堯／楊博涵這兩周在丹麥、法國表現精彩，擊敗過實力堅強的中國大陸及印尼「奶爸組合」、「小黃人組合」等不好對付的勁敵，也讓更多地區的羽球迷認識這對一左一右的男雙搭擋。

今年賽季狀況相當好的丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen），法國公開賽男單決賽21比14、21比15擊敗同胞傑姆克（Rasmus Gemke），收下本季第7座冠軍。