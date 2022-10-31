備受司法界和律師界關注的全國律師聯合會理事長及幹部改選的龍頭之爭，將在11月1日開始投票，由前立委尤美女擔綱的「團結隊」，對上台北市律師職業工會副理事長李巾幞組成的「工會隊」。由於這次全國律師聯合會（簡稱全律會）幹部改選前夕，剛好碰到台北律師公會前任會計李雪琴涉嫌侵占公款6千餘萬元事件，使得律師公會的帳冊及財務問題，成為候選人政見的焦點議題，也讓選情更加激烈。

「團結隊」的領袖尤美女曾任台北律師公會理事長、立委、婦團領導人，先生黃瑞明又是司法院大法官，夫妻兩人都享有極高知名度。「工會隊」的領導人李巾幞則出自法官家庭，父親和丈夫都是法官。曾任海巡署法規委員的李雖為資深律師，打贏不少知名官司，但在政治事務上幾乎是素人一枚，近來和一群年輕律師共同推動律師加入勞保而聲名鵲起，尤、李兩人在黨政關係、社會人脈上都有明顯差距，宛如一場「小蝦米對抗大鯨魚」的選戰！

李巾幞指出，這次選舉焦點只有2點，首先是「北律會費侵佔案」。她指出，北律理事長任期1年6月，連選得連任一次，李雪琴侵占公款期間，正好有一段是由尤美女擔任北律理事長，尤美女沒有留在北律「清理負責」，反而「落跑」到全律會選舉理事長，適任性有極大爭議。李巾幞因此主張律師公會應建立「理事+監事+會計師」共同查核、複核制度，以分組輪值檢查方式核對所有收入，且會員有權集體連署檢查公會財務報表。

其次是「加入勞保、單一入會、全國執業」議題，李巾幞表示，律師人數隨著錄取率的提高而逐漸增加，全國律師人數已超過1萬人，許多年輕律師是無雇主的自營律師，因此無法加入勞保，至於有雇主的中大型律師事務所，大部分都有勞保，所以她已與一群志同道合的律師組成「台北市律師職業工會」，希望能為這些沒有勞保的年輕律師貢獻一些心力，未來如能當選全律會理事長，更能協助推動修法。

為了減少年輕律師負擔，李巾幞還希望推動「單一入會、全國執業」，律師只要向全律會月繳699元就能全國各地執業、並使用全國各院檢的律師休息室，不需要再向地方律師公會繳納會費。她指出，明年起台北律師公會1年會費7200元，全律會1年則收12000元，加起來每位律師1年至少要交19200元才能執業，對年輕律師來說是不小負擔，因此主張以後律師只要月繳699元，每年花不到8400元就能全國執業「吃到飽」。

台北律師公會前會計李雪琴涉嫌掏空公款6千萬餘元，台北地方法院近日將宣判。（圖／項程鎮攝）

對於北律會計侵占案，代表「團結隊」的全律會理事長候選人尤美女回應指出，希望媒體不要在這個時間點報導北律事件，這樣會增加律師界的對立。她強調這次出來競選，就是希望讓律師界團結起來，共同開創新的藍海。至於對方主張律師加入勞保的問題，她認為不可行，因為律師如果有雇主才能加入勞保，個人執業則是沒有請員工的。

另外，尤美女在全律會舉辦的政見發表會上，也主張律師公會應該財務透明。她表示，「工會隊」在臉書和各種場合全力攻擊北律會計侵占事件，並指北律未提供帳冊資料供會員查核，其實北律已將案情公告在網站上，她反批對方的北市律師職業工會也應公開所有理監事的全部會議記錄。

尤美女指出，北律事件令人震驚和痛心，因此念茲在茲不讓它再次發生，未來如當選全律會理事長，將落實財會職能分工，實施內部3層次的稽查制度，加上外部會計師查核機制、並公布查核結果，對全體會員公開透明。

尤美女的政見強調保障全律會會員權益，致力打擊假律師；同時爭取法律扶助酬金、義辯酬金合理化；推動律師有限責任及強制保險，並促進律師行政程序的代理權與在場權，強化律師在行政程序的資訊閱覽權。尤在全律會的候選人公報強調，律師團結隊：「全律一心、世代同欣、護真打假、尊嚴執業、財政透明、公會健全、勇於發聲、多元平權、團結，我們都是同一隊。」

更多 CTWANT 報導