最新預報顯示，颱風警報沒了，但豪、大雨持續發作，北部、東部受劇烈降雨威脅，今明兩天都要小心！氣象專家吳德榮指出，「共伴效應」今最強，要等到後天才會減緩。陽明山擎天崗再度面臨嚴峻考驗，今凌晨零點至清晨7點，累積雨量已破170毫米。

整個降雨最劇烈的地區，集中宜蘭山區，除了南澳破200毫米，大同、冬山等地均逾120毫米；新北靠山的瑞芳、靠海的萬里，累積雨量也都超過120毫米。吳德榮警告，「共伴效應」今最強，迎風面持續有劇烈降雨發生，一定要嚴加防範。

「奈格」颱風本身對台灣影響不大，發布警報的機率趨於零。其環流加上東北季風共伴，豪、大雨將下至明天，周三才會減緩。今雲量偏多白天偏涼，各地氣溫：北部21至26度、中部22至29度、南部22至28度、東部20至28度。

模式模擬，颱風走後仍有東北季風，北部、東部雨繼續下，甚至有較劇烈雨勢。接著一股冷空氣南下，「又是周末天氣變糟」。